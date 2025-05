BAGNO DI GAVORRANO – Continua il percorso di crescita dei baby giocatori del Follonica Gavorrano, impegnati in vari tornei. Bella vittoria al Torneo Mini Passalacqua per i Giovanissimi allenati da Thomas Rotelli, che contro la Virtus Maremma si sono imposti per 3-1 grazie alle reti segnate da Ranieri, autore di una doppietta, e Franchi. “É stata una partita molto combattuta – commenta mister Rotelli – contro una squadra che pressava a tutto campo mettendola sull’agonismo. Noi però abbiamo tenuto bene il campo, anche se nei primi minuti siamo stati un po’ confusionari. Abbiamo trovato il vantaggio con Ranieri a tu per tu davanti al portiere dopo un bel lancio. Bravo poi Cacciaguerra con una bellissima parata e il primo tempo è finito sull’1-0. Nella ripresa la falsariga è stata la stessa, abbiamo trovato il 2-0 con Franchi su rigore e subito dopo il tris ancora con Ranieri su una bella azione personale. Abbiamo concesso un rigore che Cacciaguerra aveva anche parato, anche se poi è arrivato il tap in. I ragazzi poi non hanno rischiato più nulla e hanno anche sfiorato il quarto gol, ma non era una partita semplice perché erano molto aggressivi. Sono molto contento, abbiamo ottenuto la seconda vittoria consecutiva, adesso prepareremo la terza partita contro il Venturina”.

Allievi 2009 allenati da Nicola Andreini di scena al Torneo Mazzei Salvadori, dove sono usciti con una sconfitta per 1-4 dalla sfida contro la Virtus Maremma, con il gol biancorossoblù realizzato da Cisse. “Nel primo tempo abbiamo giocato bene – sottolinea mister Andreini – Siamo stati concentrati e abbiamo tenuto bene il campo non subendo molto gli avversari. Abbiamo avuto 2-3 situazioni nitide in cui potevamo fare gol, ma ci è mancata la precisione. Secondo tempo molto più fisico, dove gli ospiti hanno preso in mano la partita. Vantaggio su rigore e raddoppio subito dopo per la Virtus. Abbiamo accorciato con Cisse, ma purtroppo subito dopo abbiamo subito il terzo e il quarto gol. Sapevamo che poteva essere un torneo difficile dove le partite sarebbero state prettamente fisiche. Ci abbiamo provato a giocare e a imporre il nostro gioco, quello su cui abbiamo lavorato, non posso che ringraziare i miei ragazzi”.

Impegnati anche i Giovanissimi 2011 allenati da Luca Grossi, di scena contro l’Asta al Torneo di Limite, dove è arrivata una sconfitta per 5-4 (reti di Morosini, autore di una tripletta, e Nodi). “Gara giocata a viso aperto, forse anche troppo – commenta mister Grossi – Siamo passati due volte in vantaggio sempre con Morosini, arrivando all’intervallo sul 2-2. Nella ripresa siamo andati sotto sul 4-2, per poi buttarci in avanti trovando anche il pari. Abbiamo subito il definitivo 5-4 a pochi minuti dalla fine. La partita è stata apertissima, non siamo stati attentissimi in fase difensiva ma abbiamo provato a giocare fino alla fine”.

Buon gettone di presenza per gli Allievi 2008 al Torneo di Paganico, dove è arrivata una vittoria contro l’Asta per 2-0. “Partita giocata molto bene dai nostri ragazzi – dice il collaboratore tecnico Stefano Bogi – Abbiamo segnato l’1-0 e abbiamo anche sbagliato diverse occasioni, mentre nella ripresa abbiamo raddoppiato e la gara si è conclusa con un’ottima prova dei nostri ragazzi”.

Nell’incontro precedente i ragazzi avevano battuto la Nuova Grosseto sempre per 2-0, giocando benissimo sin dai primi minuti.