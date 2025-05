GROSSETO – È stata inaugurata oggi la palestra (recentemente ristrutturata) nella sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

«La ristrutturazione della palestra rappresenta un importante traguardo per il benessere psico-fisico del personale operativo, degli atleti iscritti al gruppo sportivo Vvf “Massimo Boni” ed al fine di garantire la possibilità di potere utilizzare la struttura da parte delle società sportive che si aggiudicheranno l’eventuale co-uso, garantendo spazi moderni e attrezzature all’avanguardia per l’allenamento. La ristrutturazione ha avuto un costo di 500mila euro» afferma il Comando dei vigili.

«La palestra – ha affermato il comandante provinciale Vvf Roberto Bonfiglio – è stata edificata negli anni 90 unitamente alla caserma, dedicata al sommozzatore Paolo Carnicelli scomparso in un’operazione di recupero il 22 giugno 1987, a soli 43 anni. Il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Grosseto è invece dedicato al vigile volontario ausiliario Massimo Boni, scomparso a soli 19 anni il 22 Luglio del 1990 durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Capalbio».

Il comandante ha poi ricordato «Giuseppe Del Brocco, comandante di Grosseto dal 2018 al 2020. Fu lui che avviò i lavori per la recente ristrutturazione della palestra, ottenendo i fondi nell’ottobre 2019. All’architetto Del Brocco è poi subentrato l’ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, attuale comandante di Livorno, che con rigore e determinazione ha portato avanti il progetto, integrandolo con un ulteriore finanziamento».

I lavori si sono sviluppati in due distinti appalti, il primo da 315mila euro ed il secondo da 202mila euro per un impegno complessivo di 517mila euro. I lavori sono stati consegnati ad aprile 2022 ed hanno subito una serie di sospensioni, per le persistenti difficoltà legate al reperimento dei materiali e delle apparecchiature che costituiscono l’impianto fotovoltaico, connesse anche con la pandemia Covid. I lavori sono stati ultimati a settembre 2024. È stata eseguita nei primi mesi del 2025 la pulizia straordinaria dell’intero complesso secondo quanto richiesto alla direzione regionale dei vigili del fuoco Toscana.

I dati del fabbricato lo classificano come una delle palestre più grandi e fornite di spazi accessori a Grosseto, di dimensioni lorde in pianta di circa 1200 m2, comprensiva oltre che del campo da volley/basket, di bagni e spogliatoi e locali annessi. Al piano primo si trovano la zona attrezzi ed un locale destinato ad esercizi a corpo libero. L’impianto fotovoltaico si compone di 284 pannelli fotovoltaici monocristallini della potenza lorda di 90,88kW.

Presto verrà pubblicato il bando per la concessione in couso della struttura, di proprietà demaniale.