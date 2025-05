GROSSETO – C’è un paradosso che accompagna la Maremma: è una terra meravigliosa, ricca di identità, prodotti, paesaggi, storie autentiche — ma spesso inaccessibile. Non per ragioni geografiche, ma per una mancanza strutturale di comunicazione.

In troppi casi, aprire un’attività commerciale, agricola, artigianale o turistica sembra bastare di per sé: “Se ci sei, ti troveranno”. Ma non è più così.

Il cliente — che sia un turista, un residente o un’azienda — oggi cerca, confronta, decide prima di uscire di casa. E se non trova orari aggiornati, contatti affidabili, indicazioni chiare… semplicemente non arriva. O peggio: arriva, e trova chiuso.

La presenza digitale non è un’opzione, è il nuovo standard

Il primo punto di contatto tra cliente e attività non è la vetrina, è Google. È lì che si cercano gli orari, la posizione, le recensioni, le foto.

Eppure in Maremma, ancora oggi, moltissime attività non hanno una scheda aggiornata. Non rispondono al telefono. Non segnalano se sono aperte, chiuse o in ferie. Qualcuno nemmeno compare nelle ricerche.

Non è questione di essere “digitali” in senso moderno. Nessuno pretende TikTok, storytelling, o campagne sponsorizzate. Si parla di comunicazione minima, essenziale, necessaria. Quella che fa la differenza tra esserci e non esserci. Tra vendere e restare invisibili.



L’identità territoriale nasce dalla somma delle presenze

Ogni attività è un tassello del territorio. E ogni mancanza — ogni serranda chiusa senza spiegazioni, ogni numero che non risponde, ogni sito abbandonato — indebolisce l’immagine collettiva.

Perché il turista, l’escursionista, l’acquirente non distingue tra singoli: fa esperienza del territorio nella sua interezza. E se dieci attività su dieci sono inaffidabili, il giudizio sarà uno solo: “Qui non funziona niente”.

È una responsabilità che va riconosciuta. Ma è anche un’opportunità.

Più attività sono presenti, organizzate e comunicative, più il territorio diventa visibile, credibile e attrattivo. La reputazione è una costruzione collettiva, giorno per giorno.

Piccoli imprenditori, grande occasione

La Maremma è fatta di una rete di piccoli imprenditori coraggiosi: ristoratori, artigiani, agricoltori, commercianti, professionisti che ogni giorno tengono in piedi borghi, paesi, vie di campagna.

Ma a questa forza deve corrispondere un passo avanti. Serve una nuova consapevolezza professionale.

Essere bravi nel proprio lavoro non basta più: bisogna essere trovabili, chiari, affidabili.

Questo non vuol dire snaturarsi, perdere autenticità, farsi “industriali”. Vuol dire alzare il livello, giocare la partita con strumenti aggiornati. Non si tratta di investire migliaia di euro, ma di:

aggiornare gli orari su Google e sui social

rispondere ai messaggi con puntualità

avere un numero attivo, una mail funzionante, una descrizione semplice e comprensibile

spiegare quando si è aperti, e quando no.

comunicare con coerenza e rispetto.



Crescere insieme, per far contare di più la Maremma

Il futuro della nostra terra dipende dalla massa critica di chi ci lavora ogni giorno.

Se ogni attività resta isolata, improvvisata e scollegata, il territorio rimane debole. Ma se anche solo il 70% delle attività si dota di una presenza digitale solida, minima ma efficace, la Maremma comincia a esistere agli occhi del mondo.

Questo è marketing vero. Non quello dei convegni, ma quello dei gesti quotidiani: aprire quando si dice di aprire. Farsi trovare. Farsi capire.

È lì che si costruisce l’identità di un luogo. Non nella retorica, ma nella coerenza tra ciò che si promette e ciò che si offre.

Questa terra ha tutto per essere attrattiva, forte, riconoscibile. Ma deve volerlo davvero.

E questo inizia da un gesto semplice, concreto, possibile: farsi trovare.

Marketing Antipatico

In questa rubrica parliamo di come l’innovazione può prendere forma in modi inaspettati, scoprendo le storie e le persone che la rendono possibile. Perché innovare non è solo un compito per le grandi multinazionali: è qualcosa che può partire da chiunque, anche dal tuo angolo di mondo. Restate sintonizzati, e chi lo sa? Magari la prossima grande idea potrebbe arrivare proprio da voi. Hai qualche riflessione da condividere? Scrivimi a [email protected]

Marco Gasparri, 49 anni, è il Managing Director di Studio Kalimero. Formatosi nel settore del marketing, dalla fine degli anni Novanta si dedica con successo a costruire percorsi per dare valore alle imprese e può contare su un’esperienza con centinaia di aziende nel pubblico e nel privato. Creativo, poliedrico e razionale, ha collaborato con agenzie nazionali, ha lavorato in Toscana e in Italia e ha dato vita nel 2000 a Studio Kalimero, riuscendo sempre ad anticipare le istanze economiche della società e a creare servizi e prodotti adatti al mercato.

Formatore, spin doctor, consulente politico, marketing strategist, esperto in tecniche di comunicazione, business coach ha firmato numerosissime campagne di successo: Marco Gasparri è tra i professionisti più accreditati nel campo della promozione non solo in Toscana.