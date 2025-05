GAVORRANO – Nel Consiglio comunale del 14 maggio è stato approvato il nuovo Piano comunale di Protezione civile, definito dal Comune «uno strumento fondamentale che aggiorna e potenzia le strategie di prevenzione, preparazione e gestione delle emergenze nel nostro territorio».

«Il nuovo piano, frutto di un importante lavoro di analisi e confronto con i soggetti istituzionali e le associazioni di volontariato, rappresenta un passo avanti nella costruzione di una comunità più consapevole e capace di fronte ai rischi naturali e antropici – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Simon Brunetti –. È un risultato importante per tutta la nostra comunità perché il Piano non è solo un documento tecnico, ma una vera e propria guida operativa che coinvolge istituzioni, volontari, cittadini e imprese. Con questo aggiornamento ci siamo dati regole chiare, strumenti moderni e procedure snelle per affrontare eventuali emergenze, ma anche per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza».

«È inoltre già pronta l’integrazione specifica dedicata al rischio incendi boschivi, che sarà approvata e inserita nel Piano nelle prossime settimane, così da completare un quadro ancora più aggiornato e puntuale di protezione per il nostro territorio».

Nei prossimi mesi il Comune promuoverà una serie di iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione, per illustrare alla cittadinanza il contenuto del Piano e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.