CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stato convocato per domenica prossima 18 maggio il congresso di Fratelli d’Italia a Castiglione della Pescaia, ma a differenza di tanti altre realtà in Maremma dove il partito della premier è arrivato compatto al voto degli iscritti a Castiglione si è consumata una spaccatura. Una mediazione è stata tentata fino a ieri quando sono state avanzate in modo ufficiale due candidature per guidare la nuova segretaria.

«Dal 2019 siamo sul territorio – spiega Giorgio Seri, uno dei due candidati alla segretaria – e ci impegniamo da anni, incontrando la gente e ascoltando i cittadini di Castiglione. Il nostro lavoro fino ad oggi ha portato anche risultati importanti. Abbiamo vedute molto differenti rispetto all’altro gruppo che si presenta al congresso, talmente diverse che non siamo riusciti a trovare una sintesi. Non vogliamo andare alla “conta” né fare una corsa l’uno contro l’altro per misurarsi e per fare a gara di tesserati. Noi a questo gioco non ci stiamo».

La decisione che è stata presa dal gruppo di persone che fa riferimento alla candidatura di Giorgio Seri, che fino ad oggi è stato referente di Fratelli d’Italia a Castiglione, è di non presentarsi domenica al congresso e di non partecipare al voto per i nuovi vertici del partito.

«Non parteciperemo al congresso – dice Seri –. Di tutti questo percorso avevamo interessato anche i vertici provinciali del partito che sembra non abbiano ben capito la gravità della situazione. Per il momento restiamo in fratelli d’Italia perché siamo sempre stati convinti nelle nostre battaglie per il paese, ma al momento del nuovo tesseramento vogliamo capire bene come agirà il gruppo dirigente».

A questo punto il congresso di domenica eleggerà come nuovo segretario Sebastiano Biancalani, l’altro candidato. Resta da capire quale sarà il futuro di Fratelli d’Italia a Castiglione anche in vista dei futuri impegni elettorali per le prossime regionali di ottobre.