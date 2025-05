«Abbiamo voluto che Lucio sentisse il sostegno del proprio paese – afferma la sindaca Elena Nappi -. Sabato un’intera comunità tiferà per il proprio paladino che è orgoglio di tutta la Maremma e dell’Italia in un appuntamento internazionale dell’eccellenza musicale al quale non potevamo mancare. Dopo il grande successo di Sanremo ed il tutto esaurito dei tour, la partecipazione all’Eurovision è sicuramente il consacramento di un cantautore che parla al cuore ed alla mente della gente e che per questo è molto apprezzato. Quindi, tutti in piazza e forza Lucio!».

Nell’attesa di vedere Lucio Corsi sul palco, in paese sarà un sabato speciale con una serie di spettacoli imperdibili pensati dal Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia in collaborazione con il Comune. Dalle 17:00 gli Sbandieratori di Massa Marittima coloreranno le vie del centro e lo show itinerante di Bricco-Giocoleria Comica regalerà un pomeriggio di festa e divertimento per grandi e piccini.

Alle 21:00 appuntamento in Piazza Orto del Lilli per tifare Lucio Corsi.