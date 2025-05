GROSSETO – Sono circa 200 le dosi di hashish che sono state ritrovate dagli agenti del Nucleo operativo di sicurezza all’interno di una scuola superiore di Grosseto. La visita della Polizia municipale c’è stata lunedì scorso (12 maggio). Gli agenti si sono concentrati su alcune classi e in alcune aree comuni della scuola. La droga è stata ritrovata in un bagno, nascosta dentro lo sciacquone, nel giardino e, sempre all’esterno, in prossimità di alcune finestre.

Insieme agli agenti c’era anche il cane “Van Basten” che opera nell’unità cinofila della municipale di Grosseto.

L’iniziativa è stata presa su richiesta del dirigente della scuola a tutela dei ragazzi e per garantire a tutti un ambiente più sicuro. Gli agenti hanno effettuato ispezioni ambientali come detto in alcune classi, chiedendo prima ai ragazzi di abbandonare le aule, e poi nella parte esterna.

«Bisogna educare i ragazzi alla legalità – ha spiegato il dirigente dell’Istituto – e farne dei buoni cittadini. Noi ci impegniamo con percorsi formativi, con corsi sia di educazione civica sia sui problemi della droga. A queste iniziative abbiamo voluto unire anche misure di prevenzione e la visita dalla polizia municipale è una di queste».

Tutto nasce da una segnalazione che il dirigente scolastico aveva presentato al prefetto di Grosseto. Dopo, in accordo con la prefettura, è stata contattata la polizia municipale del capoluogo e si è deciso di far entrare in azione gli uomini del Nucleo operativo di sicurezza con l’unità cinofila.

In futuro si sta pensando anche ad una collaborazione più strutturata tra scuola e Polizia Municipale con la possibilità per gli agenti di incontrare i ragazzi e di far conoscere meglio sia l’attività di prevenzione, ma anche i pericoli associati alla droga e allo spaccio.