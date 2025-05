MARINA DI GROSSETO – Con l’arrivo della bella stagione, Marina di Grosseto si prepara ad accogliere l’annuale edizione della rassegna “Grande estate al mare”, un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e turisti lungo tutta l’estate promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto. Fondamentale anche la partecipazione dei balneari della maremma grossetana, della Pro Loco, del comitato festeggiamenti San Rocco e del centro sociale San Rocco.

A inaugurare il programma è stato, lo scorso fine settimana, un evento interamente dedicato al benessere e al movimento. Il lungomare di Marina si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto, grazie alla collaborazione con la Uisp, che ha coinvolto numerosi istruttori qualificati in attività per tutte le età e tutti i livelli. Ospite d’eccezione la celebre Jill Cooper, presenter di fama internazionale e madrina dell’evento, che ha guidato sessioni di allenamento con grande energia e partecipazione.

Grande attenzione anche ai più piccoli, protagonisti di tre appuntamenti, che si svolgeranno in piazza del Mercato. Si comincia domenica 15 giugno, dalle ore 17 alle 19.30, con giochi, animazione e spettacoli in compagnia di Megawatt, Cuoricina, Cuoco Pasticcio e Magia.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 13 luglio, dalle 21.30 alle 24.00, quando Marina di Grosseto si trasformerà in un grande carnevale estivo tra maschere, musica e allegria.

Gran finale giovedì 21 agosto, ancora in serata, con il ritorno di Megawatt e il suo celebre mega cannone di schiuma.

Dal 5 all’8 agosto, il lungomare compreso tra il bagno Nettuno e il bagno Mediterraneo si accenderà con una rassegna musicale che porterà sul palco alcune tra le cover band più apprezzate. La settimana musicale inizierà con la Sugar Band, tributo a Zucchero Fornaciari, per poi proseguire con gli Stereo Comics, che faranno cantare e ballare grandi e piccoli con le sigle più amate dei cartoni animati.

Il 7 agosto sarà la volta del tributo ai Coldplay, con uno show coinvolgente e carico di emozione, e infine, venerdì 8 agosto, la chiusura sarà affidata a La Verità, omaggio all’energia e ai grandi successi di Vasco Rossi.

La stagione si chiuderà con un evento spettacolare e di respiro internazionale: da venerdì 26 a domenica 28 settembre, un tratto di 250 metri di spiaggia tra il bagno Gabry e il bagno Tirreno ospiterà aquilonisti provenienti da tutta Europa.

“Un ricchissimo calendario di eventi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – che animerà il nostro litorale e coinvolgerà cittadini e turisti in un’atmosfera di festa e condivisione. Ringraziamo il Ccn di Marina per la collaborazione e la proposta di iniziative che siamo felici di sostenere. ‘Grande Estate’ è ormai un appuntamento consolidato e vogliamo farlo crescere ulteriormente, portandolo anche nelle frazioni del nostro territorio”.

Soddisfatto anche Federico Galli, presidente del Ccn di Marina di Grosseto: “Il nostro obiettivo principale è prolungare la stagione balneare e attrarre un turismo più consapevole e con maggiore capacità di spesa. Oltre all’organizzazione di eventi, stiamo lavorando alla digitalizzazione e alla creazione di una rete interconnessa tra commercianti e visitatori. Grazie a un qr code distribuito negli hotel e negli appartamenti, i turisti possono facilmente individuare le attività aperte, non solo in alta, ma anche in bassa stagione. Il 2025 rappresenta per noi un anno di rilancio, e ci auguriamo che questa rassegna possa diventare un appuntamento fisso anche per gli anni a venire”.

