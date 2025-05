GROSSETO – Doppia sfida in quel di Nettuno per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, dopo le ultime uscite senza vittorie, proveranno a risalire la classifica contro i laziali. “Ci stiamo allenando bene – commenta Andrea Sellaroli, interno del Big Mat Bsc Grosseto – e con grande intensità. Siamo un gruppo che ha voglia di fare e di dare sempre il massimo. A Nettuno ci aspettano due gare complicate, dato che gli avversari vengono da una settimana positiva e di certo proveranno a imporsi”.

Le due gare si giocheranno sabato 17 maggio, alle ore 15.30 e alle 20.30, allo stadio Steno Borghese. “Dobbiamo cercare di approcciare al meglio – conclude Sellaroli (nella foto di Noemy Lettieri) – le due partite, scendendo in campo con tanta fame agonistica, la caratteristica che più ci ha contraddistinto finora, e sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno. Siamo un roster che non muore mai e così dobbiamo continuare per tutta la stagione”.