FOLLONICA – Chissà in quanti, in questi giorni, saranno andati davanti alla rimessa per parlare con il proprietario per scoprire che in poco tempo non c’è più nulla.

«Noi lo abbiamo fato, e abbiamo scoperto che era fuggito. Probabilmente siamo gli ultimi ad essere stati truffati il giorno prima della fuga.

A parlare una coppia di Follonica che racconta: «Dovevamo trovare qualcuno che ci trasportasse una barchetta che ci hanno regalato. Abbiamo girato un po’ ma avevamo bisogno di farlo in tempi brevi, per il compleanno di nostra figlia. Poi nella zona industriale di Follonica ci siamo rivolti ad un uomo che faceva riparazioni su barche e gommoni. L’uomo si è detto disponibile. Siamo andati a vedere la barca e ci ha chiesto subito 100 euro, anche se il lavoro l’avrebbe fatto il giorno successivo. La mattina l’abbiamo aspettato a lungo. Quando non è arrivato siamo tornati al cantiere e abbiamo scoperto che non c’era più, e che aveva portato via quasi tutto: attrezzi, barche ecc. aveva lasciato un dipendente straniero, senza stipendio e soldi neppure per mangiare visto che lo aveva assunto facendosi dare lui (il proprietario) dei soldi per dargli un lavoro».

La coppia si è dunque informata in giro, e ha appreso di non essere stati i soli ad essere truffati. «In un anno circa di attività sono tanti ad essere stati presi in giro» gente che doveva farsi riparare la barca, o un altro che aveva avuto il natante affondato e che l’uomo non ha però recuperato, a differenza di quel che aveva garantito. E infine un vecchio collaboratore, che deve ancora avere 1.700 euro di stipendio.

L’uomo già il venerdì mattina aveva iniziato a portar via tutto. Quando la coppia, il pomeriggio dello stesso giorno, è andata lui ha trovato il modo di farsi gli ultimi 100 euro facili.

Poi ha finito di caricare tutto in container, ha preso un furgone a noleggio (con i documenti del dipendente) e se ne è andato facendo perdere le proprie tracce. Ha buttato pure giù un muro con un muletto per far prima a portare via tutto.

«Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri – affermano -. Sappiamo che sono andati sul posto. E invitiamo chiunque sia stato truffato a fare altrettanto».

«Quel che più dispiace, oltre alla presa in giro, è che quella barchetta era il regalo per nostra figlia di 4 anni. Lei lo sapeva, domenica era la sua festa, e invece abbiamo dovuto inventare una scusa. So che lei c’è rimasta molto male. Il danno morale è più grave di quello materiale».