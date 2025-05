GROSSETO – «La seconda edizione dell’evento “ Settimana della salute ” promossa dal Comune di Grosseto (6-9 maggio 2025), iniziativa importantissima per la salute della nostra comunità, si è conclusa anche quest’anno con numeri interessanti che hanno visto un coinvolgimento attivo sia dei medici della Lilt Grosseto sia della cittadinanza».

Così la Lilt in una nota di ringraziamenti.

La Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) Aps-Ets di Grosseto ha partecipato in partenariato con la Misericordia di Grosseto, che ha messo a disposizione volontari e automezzi allestiti ad ambulatorio mobili per le visite.

Numerosi gli screening gratuiti che i medici e professionisti volontari della Lilt Grosseto hanno eseguito nei quattro giorni di partecipazione per sensibilizzare i cittadini di Grosseto all’importanza della prevenzione, sia da un punto di vista dei corretti stili di vita (prevenzione primaria) che attraverso screening di controllo legati alla prevenzione secondaria.

Dagli studi della Lilt hanno partecipato all’iniziativa il dottor Riccardo Paolini e il dottor Valerio Pizzuti (urologi); la dottoressa Federica Del Duchetto (biologa nutrizionista); il dottor Domenico Mazzone (dermatologo); il dottor Ranieri Mantovani (medico chirurgo proctologo); il dottor Giorgio Benassi (otorinolaringoiatra); il dottor Massimo Angelucci (medico chirurgo odontoiatra) riuscendo ad effettuare screening e consulenze che hanno consentito ad un totale di 110 cittadini di relazionarsi con i servizi offerti dalla Lilt di Grosseto.

Presenti durante i quattro giorni di attività in piazza Dante il presidente Renzo Giannoni e il direttore Barbara Bricca che insieme a componenti del consiglio direttivo e volontarie hanno fornito informazioni e materiale illustrativo relativi alle numerose attività di prevenzione oncologica effettuate presso gli ambulatori della sede Lilt Grosseto in via De Amicis n. 1 (0564 453261) che opera sotto la direzione sanitaria del dottor Bruno Mazzocchi.

«Lilt Grosseto desidera ringraziare il Comune per l’organizzazione di tale importante manifestazione, la Misericordia di Grosseto per aver collaborato attivamente ed in sinergia e la cittadinanza per la nutrita adesione».