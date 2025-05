GROSSETO – Una domenica da incorniciare per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze di Paolo Verrecchia si sono imposte allo stadio Scarpelli per 7-0 e 8-1 contro la Sestese. “Due belle partite – commenta il manager Paolo Verrecchia – La squadra ha tenuto alta la concentrazione ed è stata attenta a non commettere sbavature. In gara uno, prima Balloni e poi Verrecchia sono state impeccabili in pedana, così come le performance della difesa e dell’attacco. Nel secondo match è andato in scena più o meno lo stesso copione: bene Verrecchia e poi Balloni in pedana, positivo l’attacco, su tutte Pucci, Marianello e Benvenuti, e la difesa. Da sottolineare le prestazioni di Benvenuti dietro al piatto del ricevitore e di Pierella in fase difensiva”.

Domenica 18 maggio, il Big Mat Bsc Grosseto di softball giocherà una doppia sfida contro il Nettuno. “Giornata complicata – conclude Verrecchia – il Nettuno è una nostra diretta concorrente e si presenterà sul diamante di gioco con solo vittorie alle spalle, proprio come noi. Il nostro obiettivo è quello di dare il tutto per tutto, consapevoli delle nostre forze e provare a imporre il nostro gioco”.