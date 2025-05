FOLLONICA – Ottimi risultati per la squadra RS500 della Lega Navale Italiana di Follonica alla 56esima Settimana velica nazionale disputata al Circolo Nautico Savio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione in vista del Campionato Mondiale.

A salire sul gradino più alto del podio è l’equipaggio formato da Gabriele Corsi e Giulia Galletti, protagonisti di una prestazione solida e costante. Buona prova anche per gli altri equipaggi della squadra:

settima posizione per Anna Mosso e Michele Rulli, ottava per Alberto e Jacopo Bocciardi; 11esimo posto per Lorenzo Manfredi e Agata Ferini, mentre Giulia Lusini e Camilla Parrinelli si piazzano 12esima e prima al femminile; infine, Folco Baronci e Filippo Buti chiudono tredicesimi.

Risultati importanti, che confermano l’impegno e il percorso di crescita del gruppo azzurro, impegnato nella preparazione verso un appuntamento di assoluto rilievo: il Campionato Mondiale RS500, che si svolgerà proprio a Follonica nel corso dell’estate.

“Ospitare il Mondiale è per noi motivo di grande orgoglio – ha commentato il presidente Fausto Meciani – È il frutto del lavoro di tutta la squadra, dentro e fuori dall’acqua. Saremo pronti ad accogliere gli atleti da tutto il mondo e a dare il massimo anche in acqua”.

La stagione entra ora nel vivo, con Follonica pronta a giocare un ruolo da protagonista, dentro e fuori il campo di regata.