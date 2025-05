GROSSETO – Il Grosseto impone la propria superiorità con efficacia, la Nuova Grosseto oppone un costante impegno intercalato da spunti interessanti, due portieri, Recupero e Niccolini, formato giaguaro arginando il risultato. L’apertura del girone C termina 4-0 per i biancorossi, una partita praticamente dominata fin dall’inizio.

Bojinov, su calcio piazzato, apre la caccia al gol dopo 3′, Recupero respinge. Una manciata di minuti (11′) e l’equilibrio si spezza con la rete di Montemaggiore, 1-0. Gnazale prova al 18′, Recupero dice no. La partita è a senso unico, il Grosseto tiene palla, copre il campo, la Nuova insegue con dedizione. Viene steso Bojinov in area, è rigore. L’incaricato alla trasformazione è Gnazale, Recupero intercetta e la difesa pulisce. Il portiere della Nuova è costantemente sotto pressione. Il tempo si esaurisce col palo colpito da Montemaggiore e l’unico tiro della Nuova, che vola alta.

La musica non cambia nella ripresa, la gara resta mono uso. L’ingresso di Guadagnoli al 7′ è efficace. La punta, dal 16′ al 34′, va in gol tre volte consolidando il risultato. Al 41′ Vincenzo Esposito scarica tutta la frustrazione con un siluro, Massellucci è battuto ma la traversa gli nega il gol.

La classifica del girone C dopo una partita: Grosseto 3, Roselle 0, Fonteblanda 0, Nuova Grosseto 0.

Il torneo riprende giovedì 15 maggio con Roselle-Fonteblanda.

GROSSETO: Massellucci, Mori (26′ st Colombini), Cioni, Bojinov, Morello (29′ st Bigiarini), Capoduri, Gnazale (7′ st Violante), Criscuolo (17′ st Lorenzini), Montemaggiore (7′ st Guadagnoli), Vettori, Colledan. A disposizione: Ricchi, Amoroso, Bertocchi, Turbanti. Allenatore: Domenico Terracciano.

NUOVA GROSSETO: Recupero (24′ st Niccolini), Severini, Solari, Tiberi, Betti, Sabatini, Stefanini (20′ st Crispino), Vergari (9′ st Cepollaro), V. Esposito, Barneschi (38′ st A. Esposito), Bigoni (23′ Dani). A disposizione: Quinti, Bracalari, Galli, Gargani. Allenatore: Federico Vichi.

ARBITRO: Leonardo Giuliarini; assistenti Marco Boscagli e Gabriele Vagaggini.

MARCATORI: 11′ Montemaggiore; 16′ st, 26′ st e 34′ st Guadagnoli.

NOTE: ammoniti Criscuolo, Vergari. Calci d’angolo 10-1. Al 33′ Recupero para un calcio di rigore tirato da Gnazale. Recupero: 1′ + 0′.