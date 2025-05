FOLLONICA – Follonica rende omaggio al suo patrimonio verde con un annullo filatelico dedicato ai nuovi alberi monumentali riconosciuti ufficialmente dalla Regione Toscana: tre alberi e un filare sono stati inseriti nel prestigioso elenco regionale, approvato dal Consiglio regionale lo scorso 10 settembre 2024.

Grazie a questi nuovi ingressi, l’elenco toscano raggiunge quota 165 esemplari tutelati, di cui sei si trovano in provincia di Grosseto. Un traguardo importante per la nostra città, frutto di un percorso iniziato nel 2021 con un censimento promosso dall’amministrazione comunale, che ha coinvolto attivamente cittadini e associazioni per segnalare alberi di rilevante valore botanico, storico, culturale e paesaggistico.

Il Club Inner Wheel di Follonica ha subito raccolto l’invito, individuando come esemplari significativi il filare di Taxodium distichum (cipressi calvi) di via della Pace. A questi si aggiungono il Ginkgo biloba e la Washingtonia robusta nel parco didattico del Palazzo Granducale, sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità, e un Pinus pinea in via delle Collacchie, all’interno della Riserva naturale statale Tomboli di Follonica. Il riconoscimento arriva grazie anche al lavoro dei Carabinieri per la Biodiversità di Follonica, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari alla procedura regionale, coinvolgendo in questo percorso gli studenti dell’ISIS di Follonica, impegnati in attività educative sul campo. L’inserimento di questi alberi tra i monumentali non rappresenta solo un titolo simbolico: significa tutelare e valorizzare questi esemplari come patrimonio naturale e storico della comunità, garantendone la conservazione per le future generazioni. Un risultato importante, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, che conferma Follonica come città attenta all’ambiente e al proprio verde urbano.

«Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità» dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

«Valorizzare il nostro patrimonio verde significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche rafforzare l’identità e la memoria storica di Follonica. Ringrazio tutte le persone e le realtà coinvolte per l’impegno e la passione dimostrati – sottolinea il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti -. Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto e il risultato premia l’attenzione che la nostra amministrazione dedica al verde pubblico e alla biodiversità. Questi alberi monumentali rappresentano un patrimonio prezioso da preservare e un simbolo concreto dell’impegno di Follonica per la sostenibilità ambientale».

Per celebrare l’evento, è stato realizzato da Inner Wheel Club di Follonica anche un annullo filatelico speciale dedicato al filare di cipressi calvi di via della Pace, che, dopo l’evento del 14 maggio, sarà disponibile per 60 giorni presso l’Ufficio Postale di Follonica. Successivamente verrà conservato nel Museo delle Poste e Telecomunicazioni di Roma. Il Comune conferma la volontà di proseguire su questa strada, promuovendo la salvaguardia del patrimonio verde locale come elemento fondamentale di identità e qualità urbana.