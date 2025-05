Carabinieri a cavallo durante una carica. Il quadro che resterà in mostra all’interno della caserma del comando provinciale carabinieri è stato donato dall’artista Marco Monaldi, specializzato in questo genere di opere che ritraggono militari e in particolar modo gli uomini dell’Arma.

Marco Monaldi, originario di Ancona e residente ad Orsenigo (CO), ha un legame particolare con la Maremma, di cui è rimasto innamorato dopo una visita ad alcune località della provincia, non ultimo il caratteristico borgo di Montorsaio, frazione di Campagnatico

Affascinato dalla Benemerita, Monaldi ha sempre celebrato l’Istituzione in modo appassionato.

Nel corso della lunga collaborazione tra il maestro e l’Arma, più di 1500 opere sono state esposte in diversi Comandi, mentre altre sono custodite in collezioni private; molte di queste sono state anche esposte in mostre tenute negli anni in location importanti: nel 2012 a Bologna presso una caserma dell’Arma, nel 2013 al museo Louvre di Parigi; nel 2014 a Como presso il Circolo “Canottieri”; nel 2015 al Museo Risorgimento di Milano; nel 2016 al Castello Visconti di Somma Lombardo e a Milano, a Palazzo Reale, in occasione del 130° raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri; nel 2023 a Como, presso Villa Gallia, in occasione del 140° anno della nascita del “Pinocchio” di Collodi. All’artista Marco Monaldi vanno i più sinceri ringraziamenti per il significativo gesto.