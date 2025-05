«La notizia che desta maggiore preoccupazione riguarda la comunicazione, da parte dell’amministrazione comunale, della possibile pubblicazione di due bandi per la gestione del Capannino e dei campi “alti”, attualmente affidati alla società. Una decisione che mette a rischio la continuità delle attività già programmate, in particolare per quanto riguarda il settore giovanile, e che rischia di vanificare il lavoro svolto fino a oggi».

«La comunicazione è arrivata a un solo mese dalla scadenza del bando, generando incertezza e difficoltà nella programmazione futura. Tuttavia, la società ribadisce la volontà di portare avanti il progetto sportivo dedicato ai giovani e alla scuola calcio, pur esprimendo amarezza per quanto sta accadendo. Restano ora da valutare i possibili sviluppi: dopo aver sistemato i campi, installato l’impianto di irrigazione e ristrutturato gli spogliatoi, la prospettiva di essere esclusi dai futuri progetti comunali lascia spazio a perplessità e dispiacere. La società guarda comunque avanti, in attesa di comprendere cosa succederà».