PRINCIPINA DI GROSSETO – Alla fine i sorrisi dei partecipanti sono stati la fotografia dell’evento di plogging a Principina a Mare. La manifestazione ambientale promossa dalla Uisp e organizzata dall’associazione Marevettamare, in collaborazione con Tartamare, pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, Terramare e con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha coinvolto 25 persone tra adulti e bambini che, divisi in sei squadre, si sono confrontati nella raccolta di rifiuti tra la pineta e la spiaggia. E nei sacchi è finito di tutto: metallo, cannucce e altra plastica, pannelli in plexigas, perfino bidoni della spazzatura e sellini di biciclette. Dopo le due ore di raccolta è stata pesata l’immondizia raccolta, in tutto 56 chili, ed è stata stilata una classifica simbolica. Tutti vincitori e invitati dell’associazione Tartamare ad assistere da spettatori in prima linea alla liberazione della tartaruga Totta, oggi assistita nel centro dell’associazione.

“Dobbiamo ringraziare Tartamare e tutti gli altri partner di questo evento – afferma Paolo Tontoranelli, presidente associazione Marevettamare – perché era la prima volta e l’organizzazione è stata complessa. Dobbiamo però essere soddisfatti perché è stato lanciato un segnale importante, perché tutti possono fare qualcosa e perché di sensibilizzazione, vista la quantità di rifiuti raccolti, c’è davvero bisogno”. “Pensiamo di riproporre questo evento a settembre a Marina di Grosseto – aggiunge Tontoranelli – affinando i dettagli per riuscire ad allestire una manifestazione ancora più importante”.

Prezioso il supporto logistico dello stabilimento balneare Le Dune, base logistica dell’iniziativa, che alla fine ha anche offerto un aperitivo ai partecipanti.