SCARLINO – Si lavorerà per prolungare gli ammortizzatori sociali fino al 31 gennaio 2026 e trovare un acquirente per la Venator di Scarlino: in sintesi è quanto è emerso oggi all’incontro che si è svolto tra le parti sociali, la proprietà di Venator Italy, i rappresentanti di Venator Corporate, della Regione Toscana, i sindaci del territorio e l’amministrazione provinciale al Ministero delle Imprese del Made in Italy.

“Un incontro interlocutorio proficuo, come ci auguravamo – commenta Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto –, perché la presenza della proprietà inglese della multinazionale ci ha permesso di avere rassicurazioni sui passi da fare nell’immediato futuro per garantire delle prospettive reali sulle possibilità occupazionali e produttive del sito di Scarlino e dettare un’agenda con tempi certi”.

È stato fissato, infatti, per il 12 giugno prossimo un nuovo incontro che servirà a valutare la reale fattibilità delle ipotesi vagliate oggi. “Il contratto di solidarietà dei lavoratori di Venator terminerà a fine giugno – aggiunge Gian Luca Fè, segretario della Femca Cisl Toscana – e l’impegno preso da parte dell’azienda di agire per garantire il prolungamento dei contratti di solidarietà fino alla fine di gennaio 2026 ci fa ben sperare in questo senso”.

Di fronte a una situazione di crisi, anche del mercato internazionale, che non permette la ripresa della produzione, sono state individuate, infatti, una serie di azioni che dovrebbero essere funzionali a guadagnare tempo. “Sono tre le azioni che saranno valutate nelle prossime settimane per dare certezze ai lavoratori”, prosegue Gobbi. “Per garantire alla Venator Italy la liquidità necessaria a prolungare il contratto di solidarietà, la multinazionale valuterà la possibilità di acquisire i diritti di alcuni prodotti; allo stesso tempo lavoreranno per ridurre il tempo il differimento dei pagamenti all’interno delle aziende della multinazionale e si valuterà la possibilità di incrementare le quote di Co2 aumentando le attuali, che al momento si attestano sulle 30mila”.

Con queste operazioni, quindi, la Venator Italy dovrebbe disporre della liquidità necessaria per proseguire con il contratto di solidarietà che, al momento, interessa 203 lavoratori. Intanto, la multinazionale ha dato mandato a Venator Italy di individuare un possibile acquirente per il sito di Scarlino e per tutte le attività ad esso collegate: “La multinazionale ha ammesso di non poter valorizzare abbastanza il sito di Scarlino, che è l’unico impianto italiano di produzione di ossido di titanio – continua Fè – e quindi la possibilità di individuare un acquirente è quella che può garantire un futuro all’azienda e ai suoi lavoratori, che vivono una situazione di incertezza dal febbraio 2023”.

All’incontro di oggi è stato ribadito anche l’impegno da parte delle istituzioni a tutti i livelli: “Governo, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comuni del territorio faranno la loro parte – conclude Gobbi – e chiaramente anche noi, come organizzazione sindacale, continueremo a stare al fianco dei lavoratori, di Venator e dell’indotto, che in questo anno e mezzo hanno sofferto pesantemente dello stop alla produzione, e a batterci per i loro diritti e per garantire loro, effettivamente una possibilità di futuro”.

Nella foto da sinistra: Dario Tonelli (Rsu), Simone Gobbi, Gian Luca Fè, Andrea Comin (Rsu) e un momento dell’incontro al Ministero