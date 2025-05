BRACCAGNI – «Non possiamo portare nostra figli al parco giochi senza rischiare di prendere le zecche, cosa che purtroppo è già successa». A parlare è un nostro lettore residente a Braccagni, frazione nel comune di Grosseto.

Il cittadino lamenta «Lo stato di abbandono del verde pubblico che sono mesi che non viene curato. Questa e la realtà dei fatti con una bambina di pochi anni, non possiamo portarla al parco senza rischiare di prendere le zecche».

Sistema però rassicura: «Siamo già al lavoro anche sulla frazione di Braccagni. L’acqua ha fatto crescere l’erba rapidamente, oltre al fatto che, se la notte piove, la mattina il trattorino affonda e non si può tagliare, cosa che ha fatto slittare gli interventi di qualche giorno, ma questi tagli erano già previsti e calendarizzati e li stiamo effettuando in questi giorni. Tra l’altro da quando abbiamo tre ditte possiamo intervenire contemporaneamente anche in tre posti differenti, consentendoci un lavoro più omogeneo».