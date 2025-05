MARINA DI GROSSETO – Domenica 18 maggio Marina di Grosseto accoglierà l’ennesima edizione del “Triathlon Elegance Terre di Maremma”, che quest’anno propone una gara su distanza Olimpico organizzata da SBR3 in coorganizzazione con il Comune di Grosseto.

La prova prevede 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10km di corsa e si snoderá tra Marina di Grosseto e la strada del Cristo per la frazione ciclistica. Ad ospitare l’iniziativa sarà lo stabilimento balneare Rosmarina, davanti al quale, dalle 13:30, partirà la fase natatoria. Già dalla mattina i triatleti daranno il via alle operazioni di preparazione affollando il lungomare che sarà poi teatro dell’ultima frazione podistica con un tragitto a bastone che porterà i partecipanti al porto turistico per poi concludere davanti al Bagno Rosmarina.

Quella di Marina di Grosseto sarà valida anche come prova di Coppa Toscana ed assegnerá il titolo toscano di Triathlon Olimpico. Attesi atleti da tutta Italia giá dal giorno precedente.

L’iniziativa, che è stata possibile grazie alla partnership con i main sponsor CONAD, Banca Tema, RRD, I Vini di Maremma e Olma oltre ai main partner istituzionali di SBR3 Riesco, Antiflamme, è alla nona edizione.

L’organizzazione segnala la circolazione modificata sulla strada provinciale del Pollino (Cristo) tra le 13.30 e le 15.30: il traffico proveniente da Grosseto verrá deviato sulla SP del Poggiale, quindi per questo si caldeggia l’accesso a Marina di Grosseto tramite la Strada della Trappola o la SP delle Collacchie.