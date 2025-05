GROSSETO – Sarà Talamone-Disperata Scarlino, giovedì sera ad Alberese, la finale del campionato di calcio Uisp. Forse l’evento più atteso, con due delle protagoniste della regular season, che però hanno dovuto sudare e non poco per raggiungere l’ultimo atto del torneo. Soprattutto la Disperata, ai quali sono stati necessari i calci di rigore (finale 7-6) per avere ragione di un Torniella mai domo. Più facile, ma non per questo scontato, il successo del Talamone che la spunta di misura (2-1) sul Gavorrano.

Sempre giovedì e alle 21, ma a Sant’Andrea, si giocherà anche la finale della Coppa del Presidente tra Granducato del Sasso (successo per 1-0 a Polverosa) e Magliano (secco 3-0 all’Argentario).

Ultimo atto della stagione amatoriale la Coppa dei Campioni, mercoledì 21 maggio alle 21 al Frida Brogelli di Grosseto: di fronte Torniella e Montemazzano, vincitori delle due Coppe.