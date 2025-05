SCARLINO – Mikel Demiri su Filippo Fusaro e Marco Diamanti con la sorpresa di Stefano Greco. È questo il podio dei migliori tempi della quinta edizione della cronometro Crosa, di 16 chilometri e 900 metri, organizzata dal gruppo Gruppo Crosa Service, andata in scena domenica mattina in località “la Botte” di Scarlino (foto Malarby). L’evento quest’anno era valido anche per il campionato toscano di cronometro individuale Uisp. Una manifestazione spettacolare ma difficile da affrontare per i corridori visto la distanza inusuale per una cronometro perlopiù in un tracciato aperto al traffico in una zona di mare.

La scelta di assegnare le maglie del campionato toscano proprio nel tracciato di Scarlino premia il grande lavoro che è stato fatto nelle passate edizioni, con a capo Ivano Avanzini, che ha voluto fortemente che la manifestazione diventasse una classica. Non è escluso che in futuro le strade interessate tra Gavorrano e Scarlino diventino teatro per l’assegnazione della maglia tricolore. La guida tecnica della gara, è stata affidata ancora al Marathon Bike di Grosseto in collaborazione con l’Avis Gavorrano& Scarlino ed è patrocinato dalla Provincia di Grosseto. Demiri ha fatto registrare il tempo di 21 minuti e 4 secondi, mentre Fusaro 21 minuti e 48 secondi. Terzo Marco Diamanti che ha chiuso dopo 21 minuti e 49 secondi.

Tra le donne si è imposta Valeria Graffeo con il tempo di 25 minuti e 8 secondi. Come si diceva la sorpresa è stata la grande prova del maremmano Stefano Greco del gruppo Crosa, unico grossetano a vincere la maglia di campione toscano, che ha tagliato il traguardo dopo 24 minuti e 49 secondi, primo nella categoria M8. Questi i vincitori della maglia di campione toscano premiati dal coordinatore regionale Fabrizio Bernabei e dal presidente provinciale Uisp, Massimo Ghizzani: Filippo Scelfo, Federico Fruscini, Stefano Greco, Raimondas Rumsas, Gianni Mannino Craig, Alessio Pasquetti, Mattia Cerone e Paolo Rilli.