GROSSETO – Il direttivo di Nuovo Orizzonte Civico, con l’unanimità dei voti dei presenti, sette su nove, ha deciso di sfiduciare il presidente Claudio Pacella. Al suo posto pro tempore è stato nominato il vicepresidente Diego Cinelli. Unici due assenti l’ex presidente Pacella e Alessandro Bragaglia.

Il direttivo formato, oltre che da Cinelli, da Alfiero Pieraccini, Daniele Brogi, Angela Amante, Maria Chiara Vazzano, Marco Nieto e Lorenzo Piras ha motivato la decisione con un lungo elenco di divergenze politiche con Pacella, in particolar modo su una gestione che non ha mai coinvolto il direttivo, comprese le ultime scelte sulle partecipate di Grosseto, che è stata fatta a titolo puramente personale.

“Confermiamo la decisione, in quanto al direttivo le dimissioni di Pacella non erano arrivate. Sono arrivate invece al vicepresidente solo nella giornata di oggi, dunque, dopo la nostra decisione che era comunque irreversibile. Preferiamo non mettere in piazza i motivi della della scelta -affermano il neo presidente e i consiglieri di Noc- È evidente che le criticità che ci hanno condotto a questo punto si protraevano da tempo e le nostre parole sono rimaste inascoltate. Una cosa la vogliamo ribadire: Noc è e resta parte fondamentale della Lista Vivarelli Colonna Sindaco”.

“Abbiamo già parlato con il Sindaco, con l’avvocato Baccheschi e con il presidente del consiglio Turbanti perché intendiamo creare un’unione sempre più forte all’insegna della reciproca fiducia e stima. Vogliamo lavorare come una squadra per il bene di Grosseto e dei suoi cittadini. La lista Vivarelli Colonna Sindaco e la coalizione che governa Grosseto in noi troverà sempre degli alleati pronti a dare il proprio contributo fattivo con i nostri consiglieri e assessori”. Noc guarda anche alla Provincia. “Siamo presenti e radicati sul territorio -affermano dall’associazione- e vogliamo tornare a lavorare in tutte le sedi per una grande lista civica provinciale verso cui riscontriamo un convinto interesse. Noc è componente del mondo civico e con questo intende rapportarsi in maniera attiva. Il nostro unico obiettivo è il buon governo del territorio”.