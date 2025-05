GROSSETO – Incidente questa mattina all’altezza della rotatoria tra via Preselle e piazza Consorti. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion e uno scooter.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il traffico ha subito rallentamenti in quella zona molto trafficata in quell’ora per l’ìngresso degli studenti a scuola.

Sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente la Polizia Municipale di Grosseto.