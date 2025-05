GROSSETO – Una delle domande che mi sento fare spesso in negozio nell’ultimo periodo è, ma la vitamina D a me hanno detto di prenderla con vitamina k altrimenti non serve a nulla, oppure accade anche l’esatto contrario ovvero che altri leggono o vengono informati che devono essere assunte rigorosamente separate e così si creano due fazioni contrastanti sull uso delle vitamine. Ecco che subito facciamo un po’ di chiarezza amici di menta e rosmarino.

Al momento vi assicuro che non ci sono studi che abbiano attestato che l uso separato o meno delle vitamine che andremo ad approfondire a breve sia a favore di uno dei due modi, quindi sono solo scuole di pensiero che portano avanti la loro teoria ma credetemi ancora non ci sono dati certi in merito, quello che è certo è l’importanza di avere la vit D nei parametri tra i 30 e i 99 ug. Perché si e scoperto che la maggioranza dei tessuti de ns corpo ha recettori per la vit D e sembra importante il suo ruolo nel ridurre il rischio della maggioranza delle malattie croniche, neoplastiche, autoimmuni, infettive, cardiovascolari e non per ultimo ossee.

Tuttavia questa molecola può essere prodotta dal nostro organismo a partire da un derivato del colesterolo, in seguito all’assorbimento della luce ultravioletta. Questa forma si distingue dall’ergocalciferolo o vitamina D2 che si forma a partire dall’ergosterolo a seguito dell’esposizione alla luce solare e risulta essere meno attiva della vitamina D3. Entrambe le molecole nominate non sono metabolicamente attive, ma necessitano di subire ulteriori trasformazioni per poter svolgere le loro importanti funzioni. Tali trasformazioni avvengono a livello del fegato e dei reni. Tale vitamina è una vitamina liposolubile ovvero incapace di disciogliersi in liquidi acquosi: una volta attivata, per poter essere trasportata attraverso il sangue in tutte le cellule del nostro organismo è necessario che si leghi a una proteina di trasporto.

Vediamo, quindi, a cosa serve questa preziosa vitamina.

Il trasporto del CALCIO nei diversi distretti corporei grazie ad una proteina presente nei reni, intestino e ossa che serve proprio al trasporto che dipende proprio dalla vit D

trasporto che dipende proprio dalla vit D risulta infatti fondamentale per il SISTEMA IMMUNITARIO in molte patologie autoimmuni e, in questi casi, la sua supplementazione può essere fortemente consigliata.

Studi recenti hanno messo in correlazione la vitamina D con i processi di proliferazione cellulare e di differenziazione cellulare, in particolare, ha sottolineato la capacità della vitamina D di ridurre l’incidenza e di aumentare la sopravvivenza nei casi di cancro al seno, ovarico, polmonare, colonrettale, pancreatico e prostatico. In tal senso può essere consigliabile tenere sotto controllo i propri livelli ematici di vitamina D e valutare, in accordo al proprio medico di fiducia, una o più strategie per aumentare tali livelli.

La carenza di vitamina D è fortemente associata a una condizione di ipofertilità: la vitamina D infatti è coinvolta nella regolazione del funzionamento dell’apparato riproduttivo femminile. In particolare, la mancanza di vitamina D è stata collegata a condizione di PCOS (sindrome dell’ovaio policistico), endometriosi, leiomiomi uterini e a scarsi risultati ottenuti tramite le pratiche di fecondazione in vitro.

Aumenta la sensibilità all’insulina: esistono diversi studi sull’influenza della vitamina D nel metabolismo dell’insulina e nel diabete. Uno di questi, pubblicato nel 2013, ha evidenziato una riduzione sia della glicemia a digiuno sia dell’insulina in soggetti con diabete di tipo 2 dopo la somministrazione di vitamina D3.

Migliora gli stati depressivi: bassi livelli di vitamina D, sono stati correlati ad una maggiore incidenza di stati depressivi. Questo effetto sarebbe dovuto al fatto che esistono molti recettori della vitamina D nelle aree cerebrali e che la vitamina D è in grado di favorire la produzione di serotonina e dopamina, due endorfine che stimolano il buonumore. Sono stati effettuati e sono in corso vari studi per verificare che una integrazione di vitamina D sia in grado di migliorare i sintomi depressivi. Quale sono le fonti alimentari di VIT D?

La carpa, sgombro, salmone, tonno, uovo,olio di fegato di merluzzo e per quanto riguarda le fonti vegetali conosco la Grifola frondosa è un fungo chiamato anche maitake. È originario del Giappone, dove viene utilizzato sia come alimento sia come rimedio per aumentare la vitalità e stimolare il sistema immunitario e i finferli, poveri di calorie e grassi. Hanno colore giallo e presentano una buona quantità di vitamina D, potassio e vitamine del gruppo B. Si possono trovare dall’estate fino a tutto l’autunno.

Quindi non resta a tal proposito il consiglio di esporsi al sole ogni giorno per almeno 30 minuti, possibilmente nelle ore mattutine e con il viso e le braccia scoperte, anche senza occhiali da sole.

sull abbinamento o no con la vit k decidete voi, è corretto sia insieme o separate e vi ricordo che la vit k2 agisce essenzialmente come coenzima, è cioè in grado di favorire specifiche reazioni chimiche all’interno del nostro organismo; la K è in prima linea quando si parla di processi di coagulazione del sangue, che sono d’altra parte anche all’origine della sua scoperta, ma come dimostrano studi più recenti riveste un ruolo altrettanto fondamentale anche nel mantenimento della salute delle ossa.

Fatemi sapere come decidete procedere amici di menta o rosmarino

I raggi UV, penetrando attraverso la cute, convertono il 7-deidrocolesterolo in previtamina D3 che è rapidamente convertita in vitamina D3hé un eventuale eccesso di previtamina D3 o di vitamina D3 è distrutto dalla stessa luce del sole, un’eccessiva esposizione alla luce del sole non causa mai intossicazione da vitamina. La vitamina D2 (ergocalciferolo presente nei cibi vegetali come i funghi) e la vitamina D3 (colecalciferolo presente nei cibi animali: fegato di merluzzo) introdotte con la dieta sono incorporate nei chilomicroni, trasportate dal sistema linfatico nella circolazione venosa e poi vengono metabolizzate dal fegato in 25-idrossivitamina D.