ORBETELLO – Il comitato civico “Orbetello Bene Comune” si mobilita in vista dell’incontro cruciale del 14 maggio presso il Ministero dell’Ambiente, dove i futuri soci del parco ambientale della Laguna di Orbetello definiranno lo statuto del consorzio. Riunitosi nella mattina di ieri, 12 maggio, presso l’ex chiesa di Sant’Antonio a Orbetello, il comitato ha elaborato un documento contenente proposte e richieste da sottoporre alle istituzioni coinvolte.

Il comitato, che conta ad oggi oltre 150 iscritti, ma le cui assemblee sono aperte a tutti i cittadini, si è costituito con l’obiettivo di operare per la tutela e la cura del territorio, con particolare attenzione alla Laguna di Orbetello. Ha approfondito la legge che istituisce il Parco ambientale, entrata in vigore il 26 febbraio scorso, e ha deciso di offrire la propria disponibilità a supportare e collaborare fattivamente con gli enti. A tal fine, è stata inviata una Pec (Posta Elettronica Certificata) al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Monte Argentario e al Comune di Orbetello, futuri soci del Parco, per richiedere incontri e avviare un dialogo. La Regione Toscana ha già risposto, mostrandosi disponibile a un confronto. Il Comitato ritiene, infatti, necessario un confronto tra istituzioni e cittadinanza per affrontare adeguatamente le molteplici sfide ambientali legate alla laguna.

L’assemblea, caratterizzata da una discussione accesa e partecipata, ha partorito un documento che delinea i suggerimenti del comitato per lo statuto del Parco.

Tra le proposte principali, il Comitato suggerisce che:

• Le competenze territoriali del Parco debbano comprendere l’intero ambito lacustre facente parte dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, incluse l’area Sin (Sitoco), l’area protetta Wwf, l’area Sic, e i corsi d’acqua dolce coinvolti nel sistema idraulico (fiume Albegna e affluenti minori).

• La sede del Parco potrebbe essere ospitata nei locali messi a disposizione dal Comune di Orbetello. Presso la sede dovrebbe confluire e essere reso pubblico l’intero archivio di documenti e dati sulla Laguna, compreso il materiale delle gestioni commissariali e degli studi pregressi.

• Gli scopi sociali del Parco dovrebbero includere la creazione di un marchio territoriale, la divulgazione delle attività istituzionali, e la realizzazione di un centro di ricerca e monitoraggio in loco. Questo centro, secondo il comitato, sarebbe essenziale per comprendere e risolvere le criticità tecnico-scientifiche della laguna e potrebbe avere ricadute positive in termini occupazionali e culturali. Altri scopi suggeriti sono la promozione di attività di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l’ambiente lagunare, la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale legato alla laguna, e l’impegno nella gestione del sistema idrico lagunare.

• Nella selezione del personale, dal vertice ai dipendenti, sia data priorità a competenze specifiche relative ad ambienti lagunari.

• Gli organi societari, in particolare l’assemblea dei soci, dovrebbero avere un ruolo attivo nel coadiuvare l’amministratore unico, non solo rappresentativo, e essere essenziali nella ricerca di finanziamenti e nella progettazione. Le assemblee potrebbero essere presiedute a turno dai soci per maggiore responsabilizzazione.

• Il comitato tecnico scientifico si riunisca con una frequenza minima di una volta al mese fino all’uscita dall’emergenza ambientale. I suoi componenti dovrebbero possedere specifiche competenze ed esperienza, e si suggerisce di coinvolgere gli atenei che studiano la laguna da decenni.

• Sia garantita la massima trasparenza: tutte le deliberazioni degli organi del Parco dovrebbero essere pubblicate sugli albi pretori degli enti consorziati, sul website del Parco e tramite altri strumenti di divulgazione. Lo statuto dovrebbe inoltre prevedere incontri pubblici con la cittadinanza con cadenza almeno semestrale o annuale per informazione e dialogo.

• Sia riconosciuto il diritto di iniziativa per la cittadinanza attiva: singoli cittadini o associazioni dovrebbero poter avanzare istanze, petizioni e proposte al consorzio, con obbligo di risposta entro sessanta giorni.

Un aspetto che desta particolare preoccupazione per il comitato è l’attuale stato di emergenza della Laguna. Per questo motivo, viene sottolineato con forza che l’obiettivo prioritario del Parco debba essere la tutela e la cura ambientale del territorio. Tutte le attività produttive, ludiche, sportive, ecc., esistenti sull’area, dovranno avere una rilevanza secondaria rispetto al risanamento ambientale generale. Il comitato si aspetta che l’ente Parco e i suoi associati prendano in carico questi aspetti. Ciascun socio dovrebbe inoltre contribuire con le proprie competenze e strumenti alle attività del consorzio.

Il comitato cittadino “Orbetello Bene Comune” attende ora risposte dalle altre istituzioni e auspica che le proprie proposte, frutto del confronto con la cittadinanza, vengano considerate nella definizione dello statuto del futuro Parco.