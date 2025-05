ORBETELLO – “Ancora una volta la giunta Giani e il Pd toscano dimostrano di voler utilizzare strumentalmente ogni mezzo possibile per fare una guerra ideologica al Governo Meloni”.

Lo affermano il consigliere regionale FdI e portavoce dell’opposizione Alessandro Capecchi e il capogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

“La laguna di Orbetello – dicono -, che è sito di interesse nazionale, aspettava da oltre 30 anni una legge che è finalmente arrivata con questo Governo. La Regione anziché plaudire all’iniziativa di Roma, ha voluto fare l’ennesima forzatura facendo in fretta e furia una legge regionale che, nei fatti. è già superata da quella del governo Meloni; arrivando addirittura a prevedere (dopo le nostre osservazioni in Commissione) parti temporanee che cesseranno la loro efficacia nel momento in cui il Consorzio nazionale entrerà in carica”.

“È stato paradossale discutere e votare in Consiglio regionale una legge ‘a tempo’. Questo perché la maggioranza regionale non accetta il fatto che il Governo Meloni stia realizzando leggi importanti anche per la Toscana”.