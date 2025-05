MAREMMA – Ed eccoli i commenti dei quattro Comuni che hanno ricevuto la Bandiera blu della Fee. Sono Castiglione della Pescaia, Follonica Grosseto e Orbetello.

FOLLONICA: Follonica si conferma anche per il 2025 tra le eccellenze italiane del turismo balneare, ottenendo la prestigiosa Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Un riconoscimento che premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi offerti e l’impegno costante nella tutela ambientale.

“Questo riconoscimento non è solo un simbolo, ma il risultato concreto di un impegno collettivo che coinvolge cittadini, operatori turistici, associazioni e istituzioni. La Bandiera Blu rappresenta un traguardo importante, ma anche uno stimolo a continuare sulla strada della sostenibilità e dell’accoglienza di qualità”, ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani.

L’Assessore al Turismo e Demanio Stefano Boscaglia ha aggiunto: “La Bandiera Blu è il frutto di una visione strategica che mette al centro la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Continueremo a lavorare per migliorare l’offerta turistica, promuovendo iniziative che coniughino sviluppo economico e rispetto per l’ambiente”.

Un impegno condiviso. “Il Comune di Follonica ringrazia tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a mantenere alto il nome della città: dai cittadini agli operatori turistici, dalle associazioni alle istituzioni. Questo successo è il risultato di un lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere standard elevati in termini di qualità ambientale e servizi offerti.” Sottolinea Alberto Aloisi consigliere delegato ai rapporti istituzionali con i balneari.

Verso un futuro sostenibile. “Il riconoscimento della Bandiera Blu non è solo una conferma dell’eccellenza raggiunta, ma anche un incentivo a proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo sostenibile, per garantire alle future generazioni un ambiente sano e accogliente”. Conferma il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti.

A ritirare il riconoscimento, a Roma, l’assessore Boscaglia.

ORBETELLO: Orbetello riconquista per il terzo anno consecutivo la bandiera blu, riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge migliori d’Italia. A Orbetello vengono premiate tutte le 6 spiagge principali: Feniglia, Fertilia, Puntata, Osa-Albegna, Giannellla e Tagliata.

La cerimonia di consegna del riconoscimento della fondazione FEE, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, è avvenuta questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, con la premiazione di 246 tra località di mare e sui laghi e oltre 84 approdi turistici.

A ritirare il riconoscimento direttamente dalle mani del presidente di FEE Italia Claudio Mazza per Orbetello c’era il sindaco Andrea Casamenti: «Oggi giornata di grande soddisfazione – dice il sindaco – per il nostro territorio, per i nostri operatori turistici e per la nostra amministrazione. Il riconoscimento, che arriva per il terzo anno consecutivo, è un segno tangibile che il nostro territorio è sempre stato e resti un’eccellenza balneare, sia dal punto di vista ambientale che dei servizi».

«Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – faremo il nostro consueto giro degli operatori balneari per la consegna della bandiera in modo che sventoli in ognuna delle spiagge a cui è stata assegnata. Da parte nostra ringraziamo i nostri concittadini rispettosi dell’ambiente e fieri delle bellezze del nostro territorio e gli operatori turistici e balneari che, di anno in anno, investono per migliorare la qualità dei servizi e la fruibilità del nostro mare».

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: Anche quest’anno il Sindaco Elena Nappi ha ritirato a Roma la Bandiera Blu della Fee, il prestigioso riconoscimento internazionale all’eccellenza ambientale di quelle località turistiche balneari che mettono in campo azioni per preservare il proprio territorio, dalla pulizia del mare alla sicurezza delle spiagge, alla tutela del paesaggio urbano.

La cerimonia si è svolta questa mattina presso la Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

«Un obiettivo raggiunto lavorando con costanza e serietà giorno dopo giorno – dichiara la sindaca Elena Nappi – un lavoro di squadra che impegna pubblico e privato a migliorare continuamente i propri servizi per essere all’altezza delle richieste e delle esigenze dei cittadini che vivono nel territorio e dei turistici che scelgono di frequentarlo ogni anno. Siamo orgogliosi di potersi fregiare da 26 anni di questo vessillo che è simbolo riconosciuto a livello internazionale di eccellenza, di qualità e di sostenibilità ambientale».

Sempre più rigorosi e complessi i criteri da rispettare per ottenere il riconoscimento Fee. Il Piano di Azione per la Sostenibilità presentato dal Comune di Castiglione della Pescaia soddisfa tutti gli obiettivi di salvaguardia ambientale richiesti che vanno dall’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la qualità delle acque di balneazione e la pulizia delle spiagge, la sicurezza di turisti e bagnanti, l’accessibilità, la manutenzione dell’arredo urbano, la mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche, la promozione e comunicazione dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile.

Da 26 anni consecutivi la Bandiera Blu sventola sui pennoni del paese e su quelli del porto di Punta Ala.

GROSSETO : Anche quest’anno il Comune di Grosseto incassa il riconoscimento Bandiera Blu per le località di Marina e Principina.

“Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – di poter vantare anche per questa stagione un significativo riconoscimento di livello internazionale. La Bandiera Blu – proseguono sindaco e assessore – testimonia il nostro impegno verso il mare, l’ambiente, i servizi, il futuro sostenibile che va incontro alle esigenze delle nuove generazioni. Si tratta di un percorso che ci vede protagonisti ogni giorno per migliorare la qualità della vita e spingere sempre più in direzione della bellezza e della consapevolezza ambientale. Questo premio – proseguono Vivarelli Colonna e Vanelli – è dedicato a tutti i cittadini che con piccoli e grandi gesti hanno contribuito e continueranno a contribuire per rendere il nostro litorale un luogo accessibile, inclusivo, di alto livello e pregio ambientale”.

“In particolare – concludono – vogliamo sottolineare l’importante apporto degli operatori del settore balneare, dai gestori degli stabilimenti balneari alle associazioni varie, dalle scuole fino agli esercizi commerciali e alle attività artigianali. Senza dimenticare l’ufficio Ambiente del nostro Comune che lavora in piena sinergia con il territorio durante l’intero anno: tutti sono attori cardine di questo risultato”.