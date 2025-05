PAGANICO – Non è stato un pomeriggio positivo oggi per le due Rappresentative Provinciali della Figc, i Giovanissimi 2011 del selezionatore Pietro Magro sono stati sconfitti per 3-1 dalla rappresentativa fiorentina al termine di una partita che non ha avuto storia, con i biancorossi che hanno lottato per alcuni momenti della partita alla pari degli avversari, ma al termine hanno dovuto alzare bandiera bianca. “Ringrazio tutti quei giocatori – ha detto Magro – che hanno risposto alla convocazione e dato il massimo, ma oggi mi sono venuti a mancare dei giocatori importanti che alcune società non hanno concesso: in queste condizioni non potevamo fare di più”.

Anche la Rappresentativa Allievi 2009, affidata alle cure di Fabio Ciavattini ha incontrato una formazione nettamente superiore, perdendo 3-0. Per dovere di informazione il team maremmano ha subito il primo gol su un errore difensivo; il 2-0 viola è arrivato alla mezz’ora, chiudendo così il primo tempo. All’ultimo minuto della partita i fiorentini hanno messo a segno il terzo gol che ha blindato il loro successo, ma nonostante la superiorità tecnica rivale i ragazzi di Ciavattini hanno messo in campo grande generosità e cuore lottando su tutti i palloni. Da notare che il portiere grossetano Galloni ha neutralizzato un calcio di rigore calciato da Pellegrini.

Giovanissimi 2011: Rappresentativa Grosseto-Rappresentativa Firenze 1-3

Grosseto: Santi, Benocci, Zaccariello (Caccialupi), Sorrentino (Landini), Tropi, Uritescu, Ginanneschi, Ercolini, Baraldi, Manuguerra ( Picchianti), Nodi (Lenzini). A disposizione: Luchetti. Selezionatore: Pietro Magro.

Firenze: Cortigiani (Gamannossi), Bartolozzi (Bellizzi), Croce (Focardi), Bianchi, Campani, Trinci, Gazzarri (Cingari), Lunghini, Giardina (Santorufo), Guidotti (Shabani), Venuti (Lambardi). A disposizione: Chiaverini, Trambusti. Selezionatore: Massimo Benevieri.

Arbitro: Ragazzo di Siena.

Marcatori: 10’ Venuto, 35’ (rig.) Croce, 15’ st Ginanneschi, 30’ st Santorufo.

Allievi 2009: Rappresentativa Grosseto-Rappresentativa Firenze 0-3

Grosseto: Galloni, Delle Donne (Costoloni), Cinelli, Postiferi, Offarelli (Tompetrini), Lenzi, Clases (Rinaldi), Fiori (Bagnoli), Visalli (Berti), Vongher, Di Fraia. A disposizione: Copshiti. Selezionatore: Fabio Ciavattini.

Firenze: Pesci, Morosino, Dervishi, Talbi, Baroncelli (Scarselli), Chirinos, Salvadori (Galletti), Ceccherini, Drago (Fossi), Pellegrini, Materassi. A disposizione: Mori, Kamal, Simonetti, Nencini, Taofik. Selezionatore: Francesco Donzelli.

Arbitro: Zordan di Siena.

Marcatori: 11’ Drago, 27’ e 40’ st Pellegrini.