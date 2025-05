GROSSETO – Ribaltone vincente dell’Alberese, che si impone 2-1 nella quarta notturna della Coppa Passalacqua a scapito del Manciano. Per i 12′ iniziali non ci sono emozioni, la partita è gradevole, brillante, le formazioni si annullano. Improvviso il gol di Razzi: il numero 7 mancianese sfodera un pallone obliquo trovando l’angolo più lontano per lo 0-1. La risposta dei bianconeri arriva col tiro largo di Giulianini.

Dopo il riposo, Alberese alla ricerca del pareggio, Manciano vigile e reattivo nel chiudersi e cercare il raddoppio. Si accendono mischie ma la situazione non muta. Mister Giannini preleva dalla panchina Capezzuoli, mossa azzeccata. Al 22′ un suo colpo di testa sbatte sulla traversa, un segnale di pericolo per il Manciano. Capezzuoli pareggia al 41′ con un tiro secco che trova l’angolo più lontano. Trascorre un minuto, discesa sulla sinistra, altra conclusione trasversale ed è il 2-1. Finisce qui.

Classifica girone B dopo il primo turno: Alberese 3 punti, Invictasauro 1, Follonica Gavorrano 1, Manciano 0.

ALBERESE: Conti, Giochi (37′ st Manganelli), Busetta, Alfano, Nasini (45′ st Piantieri), Steri, Dalla Montà (21′ st De Pascale), Giulianini (7′ st Capezzuoli), Graffieti (37′ st Parnisari), Guidi, Caporali. A disposizione: Sciarra, Lorenzoni, Niccolini, Njie. Allenatore: Gabriele Giannini.

MANCIANO: Nesti, Bicocchi (25′ st Ismaili), Caccialupi, Gubernari, Borzi, L. Bianchi, Razzi, Bisacco (37′ st Zefi), Ortenzi, Vasconi (36′ st Manini), Magrini (10′ st Nuhi). A disposizione: E. Bianchi, Cinelli, Fani, Piccini, Rosati. Allenatore: Ivan Domenichelli.

ARBITRO: Angelo Di Benedetto; 1° assistente Daniele Guarini, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

MARCATORI: 35′ Razzi; 41′ st e 42′ st Capezzuoli.

NOTE: ammoniti De Pascale, Parnisari, Borzi, Manini. Calci d’angolo 5-1. Recupero: 1′ + 6.