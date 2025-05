GROSSETO – Successo per 4-3 con un finale punto a punto per l’Immobiliare Rossi, che prevale contro il Barracuda Caffè nell’ultimo atto del campionato di Seconda Divisione e brinda al passaggio in Prima, dopo tanti anni in cadetteria a buonissimi livelli.

Partita estremamente equilibrata e dal basso punteggio, con un primo tempo che vede il Barracuda Caffè chiudere tutti gli spazi e passare in vantaggio con la giocata di Ceccherini, che comanda alla perfezione la difesa ed è pericoloso anche in altre due occasioni (un palo colpito) oltre al gol. L’Immobiliare Rossi prova a costruire dal basso, ma nella prima frazione gli spazi sono strettissimi. A inizio ripresa però i neri aumentano i giri del proprio motore, sfruttando anche il calo del Barracuda, e in cinque minuti ribaltano il parziale: dopo le due parate di Canova su Ortis, Bartolomei firma il pari, Lanziano opera il sorpasso dopo una caparbia azione personale e serve poi a Iazzetta la palla del 3 a 1 che sembra indirizzare definitivamente il match. Ma il Barracuda, pur non essendo brillante come nella prima parte di gara, tira fuori orgoglio e determinazione, riducendo il gap sul 2-3 con la zampata di Salvadori e poi riportandosi sulla parità a pochi minuti dal termine con Rossi, glaciale dal dischetto del tiro libero.

Ma l’equilibrio dura solo pochi secondi, perché Ortis scappa via sulla sinistra e serve a Iazzetta uno cioccolatino che deve essere solo spinto in rete: è il 4 a 3, il gol che manda l’Immobiliare Rossi in estasi: “Partita dura, loro sono una squadra molto forte – le parole di Gabriele Iazzetta, autore della doppietta decisiva – sul gol partita sono riuscito con fortuna a lanciarmi sulla palla servita dal mio compagno, il primo gol è stato più bello, ma entrambi sono stati importanti. Siamo stati bravi a sfruttare il loro calo, volevamo questa coppa e l’abbiamo conquistata”.

L’annata straordinaria dell’Immobiliare Rossi (ancora in lizza per la coppa Professionisti) sta poggiando molto anche sul reparto difensivo, tanto da conquistare anche il trofeo di miglior difesa che è guidata dal portiere e capitano Alessio Rossi: “Una grande soddisfazione vincere questa finale, è stata una partita combattuta contro una squadra di valore che conosciamo bene – le impressioni dell’estremo difensore – quest’anno è andata bene, entriamo sempre in campo per dare il massimo e subire meno gol possibili: siamo già molto soddisfatti così, ma proveremo ad andare avanti anche in Coppa, sapendo di trovare un’altra grande squadra come gli Sbronzi di Riace”.

L’ Immobiliare Rossi, quindi, vince il campionato e vola in Prima Divisione, conquistando anche la miglior difesa. Il capocannoniere della Seconda Divisione è invece Luigi Angelino del Car Center con 59 reti siglate, mentre il premio come miglior dirigente va a Riccardo Fallani, anima dei Rigattieri Cdp che, ricordiamo, avevano chiuso in testa la classifica della seconda fase.

BARRACUDA CAFFE’-IMMOBILIARE ROSSI 3-4

BARRACUDA CAFFE’: Canova, Ceccherini, Miserocchi, Potenzi, Salvadori, Rossi, Ingrati. All. Tramannoni, dir. Medaglini.

IMMOBILIARE ROSSI: Rossi, Fiorillo, Bocchi, Bartolomei, Lanziano, Ortis, Cheli, Iazzetta. All. Riviello, dir. De Rosa.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

RETI: 6′ Ceccherini, 7′ st Bartolomei, 10′ st Lanziano, 13′ st e 23′ st Iazzetta, 15′ st Salvadori, 22′ st Rossi.

NOTE: ammonito Salvadori.