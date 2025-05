Foto di repertorio

GROSSETO – Si ferma a Vaiano, la corsa dei playoff della Gea Basketball Grosseto, battuta in gara3 dei quarti di finale del campionato di Divisione regionale 1 dal Centro Minibasket Valbisenzio (70-67) al termine di un incontro che ha ricalcato quello disputato mercoledì scorso al Palasport di via Austria. I ragazzi di Marco Santolamazza sono stati costretti a rincorrere per tre quarti di gara e non è bastata una bella ultima frazione per recuperare completamente lo svantaggio accumulato.

Alla resa dei conti la sfida di domenica sera si è decisa nel primo quarto, nel quale i padroni di casa hanno messo insieme 26 punti, dodici di vantaggio sul Grosseto. Furi e compagni hanno immediatamente reagito, giocando alla pari con il quintetto pratese, vincendo il secondo quarto e andando al riposo sotto di otto punti, che sono diventati nove dopo la terza frazione. Negli ultimi dieci minuti è venuta fuori la Gea che, come in gara2, ha dato il via a una rimonta che ha permesso di mettere la testa avanti diverse volte in una fase di altalena nel punteggio e di ingaggiare un appassionante duello finale. I biancorossi negli ultimi minuti hanno dovuto fare i conti con un tecnico a Scurti, con alcuni fischi sfavorevoli, ma anche con un pizzico di sfortuna, per una bomba di Tommaso Ense che entra ed esce dal canestro, prima del tiro di Liberati che a 5 secondi dalla fine, sul 70-67 per Valbisenzio, che sancisce l’amara eliminazione dalla volata promozione.

“Partita brutta, maschia tirata – ha commentato Santolamazza – nella quale siamo sempre stati costretti a rincorrere, alla fine potevamo anche vincerla ma siamo stati condannati da alcuni episodi e da una bassissima percentuale nei tiri liberi (11 su 25) e qualche tiro che sembrava dentro e che è invece uscito.

Negli ultimi due minuti, dopo una bella rimonta, li abbiamo sorpassati e abbiamo avuto diverse occasioni per allungare. Nell’ultimo minuto abbiamo sbagliato ad esempio tre liberi di fila”.

Il tecnico si dice soddisfatto del comportamento dei ragazzi, “anche se mi dispiace di essere uscito in questa maniera, al termine di un incontro che, come mercoledì scorso, potevamo portare a casa. Abbiamo lottato, fatto nostra partita, ma sapevamo che non sarebbe stato assolutamente facile contro una squadra fisica, alla quale faccio i miei complimenti per essere riuscito a superare il turno. Ripeto, non avremmo rubato niente se fossimo riusciti a far girare gli episodi dalla nostra parte. Ma la pallacanestro è così e d’altra parte bisogna accettare il verdetto del campo”.

Con la sconfitta di Vaiano termina la stagione della Gea Basketball Grosseto, che dopo aver chiuso la regular season al sesto posto, ha disputato tre buone partite. «Non è andata come l’anno scorso – conclude Santolamazza – ma alla fine è stata una stagione più positiva che negativa. Con tutte le difficoltà con le quali avranno dovuto fare i conti alla fine i ragazzi si sono compattati e hanno fatto la loro bella figura».

Il programma delle semifinali: Virtus Certaldo-Monteroni, Centro Minibasket Valbisenzio-Galli San Giovanni Valdarno.

Centro Minibasket Valbisenzio-Gea Grosseto 70-67

VALBISENZIO: Navicelli 4, Lucchesi 17, Lenzi, Chiti 16, Biagi 3, Venturini Degli Esposti, Sarti 3, Bonari 9, Bibaj, Parisi 5, Querci 7, Acciaoli 4. All. Paolo Bertini.

GEA GROSSETO: Furi 10, Liberati 12, Scurti 9, Mari 5, Ignarra 0, Mazzei 0, Romboli 11, Ense 18, Biagetti 2, Baccheschi, Mezzani. All. Marco Santolamazza.

ARBITRI: Valfrè e Biagioli di Massa.

PARZIALI: 26-14, 42-34; 57-48.