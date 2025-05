Le lastre e i pannelli in plastica sono indispensabili in molti settori grazie alla loro leggerezza, resistenza e trasparenza. Nello specifico, vengono largamente impiegati per la realizzazione di schermi protettivi, finestre, occhiali, barriere di sicurezza, ecc.

La loro versatilità li rende ideali sia per applicazioni domestiche che industriali, garantendo protezione, visibilità e durata nel tempo. Tuttavia, la plastica non è tutta uguale: ogni materiale presenta caratteristiche differenti, che lo rendono più o meno adatto a specifici utilizzi. Vediamone quindi insieme alcuni per comprendere meglio quale si adatta meglio alle proprie esigenze.

Policarbonato

Il policarbonato è un polimero termoplastico estremamente versatile e resistente, noto per la sua elevata resistenza agli urti, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono protezione, come visiere, parabrezza e finestre di sicurezza.

La sua trasparenza, simile al vetro, lo rende perfetto per la realizzazione di pannelli plastica trasparenti, utili per costruire vetrate, coperture per serre e molto altro. Leggero e resistente, il policarbonato trova impiego anche nei settori aerospaziale ed elettronico.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, inoltre, garantisce che mantenga le sue proprietà nel tempo, mentre la sua facile lavorabilità consente di creare pannelli plastica in diverse forme e dimensioni.

Pannelli Cartonplast

I pannelli Cartonplast sono realizzati in polipropilene alveolare, un materiale che combina leggerezza e resistenza grazie alla sua struttura a nido d’ape. Questa composizione li rende perfetti per numerosi utilizzi, specialmente nel settore pubblicitario (espositori, cartellonistica, pannelli informativi, stand fieristici e segnaletica), sia in ambienti interni che esterni.

La loro struttura conferisce una notevole resistenza agli urti e una flessibilità che li rende facili da maneggiare e adattare a diverse esigenze. Inoltre, i pannelli Cartonplast sono progettati per resistere alle condizioni climatiche più difficili e agli agenti chimici.

Pannelli PET & PETG

PET e PETG sono due materiali termoplastici molto utilizzati per la produzione di lastre in diversi settori, grazie alla loro resistenza, versatilità e sicurezza. Entrambi offrono una buona trasparenza, permettendo una visione chiara e senza distorsioni. È necessario, però, comprendere la differenza tra le due tipologie di pannelli plastica.

Il PET (polietilentereftalato) è noto per la sua resistenza chimica, che lo rende adatto anche agli ambienti dove si utilizzano sostanze aggressive come acidi e solventi. In più, è resistente anche alle alte temperature: per tale ragione è perfetto per applicazioni termiche.

Il PETG (polietilentereftalato glicol), invece, grazie alla presenza del glicole, è più flessibile, resistente agli urti e facilmente lavorabile rispetto al PET. Inoltre, offre una maggiore trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici, pertanto può essere impiegato in ambienti esterni e per applicazioni che richiedono maggiore protezione.

Acrilico Estruso

Il plexiglass acrilico estruso, conosciuto anche come PMMA estruso, è un materiale plastico trasparente e resistente, ottenuto attraverso un processo di estrusione. Rispetto al plexiglass colato, è più rigido e meno flessibile, quindi più soggetto a crepe e scheggiature sotto stress.

I pannelli plastica in versione estrusa sono generalmente disponibili in formati standardizzati, e ciò può costituire un ostacolo nella realizzazione progetti su misura. Nonostante ciò, grazie al suo costo contenuto, il plexiglass estruso rappresenta una scelta conveniente per applicazioni dove non è richiesta un’elevata resistenza meccanica, pur mantenendo una buona trasparenza e una discreta durata nel tempo.