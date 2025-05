GROSSETO – “Viva soddisfazione per il pieno rispetto del cronoprogramma e la bontà del progetto relativo alla scuola di via Monte Bianco”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi illustra il risultato dell’incontro avuto con i tecnici del ministero dell’Istruzione e del merito.

“Siamo rimasti molto soddisfatti – spiega ancora Ginanneschi uscito dalla sala riunioni dell’unità di missione Pnrr -. Stiamo rispettando in pieno il calendario e le scelte fatte si stanno rivelando vincenti”.

Missione compiuta dunque per la delegazione giunta a Roma finalizzata ad approfondire lo stato delle cose a Grosseto riguardo ‘Futura, la scuola per l’Italia di domani’, sezione del Pnrr che si occupa appunto di edilizia scolastica. Il gruppo, composto appunto dallo stesso Ginanneschi e dal dirigente Luca Vecchieschi, dal funzionario Emiliano Mori e dall’architetto Elisabetta Cinti (che è anche responsabile unico del procedimento), ha incassato la ‘promozione’ dei vertici ministeriali.

E le attività in via Monte Bianco riscuotono il plauso anche del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Sono lieto che le attività relative ai cantieri Pnrr nel nostro capoluogo siano tutti in fase ottimale. In particolare modo quello di via Monte Bianco. Stiamo cambiando in meglio il volto della città”.