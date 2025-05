GROSSETO – Dopo 20 mesi di navigazione intorno al mondo, la nave “Amerigo Vespucci” torna in vista delle coste italiane con a bordo un grossetano: Mauro Sellari, socio del locale gruppo Anmi, (Associazione nazionale marinai d’Italia), salirà sul veliero più bello del mondo, in qualità di referente di bordo, con il compito di guidare trenta ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 23 anni, che hanno fatto richiesta per provare l’esperienza della vita di mare.

La nave “Amerigo Vespucci” ha preso il largo, per uno straordinario viaggio intorno al mondo, il 1° luglio 2023, a vent’anni di distanza da una crociera simile. In questi 20 mesi di circumnavigazione, ha raggiunto 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e percorso oltre 46mila miglia nautiche, combinando l’attività formativa degli Allievi ufficiali della Marina Militare, con un’importante missione diplomatica e culturale, finalizzata a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, rafforzare le relazioni internazionali e celebrare l’eccellenza del Made in Italy con eventi, incontri e iniziative.

Rientrata a febbraio nel Mediterraneo, si appresta a concludere la storica crociera, che toccherà i principali porti italiani, raggiungendo Genova il 10 giugno prossimo, Giornata della Marina Militare. E Mauro Sellari si imbarcherà il 22 maggio, per rimanere a bordo nella tratta che toccherà i porti di Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno.

“Un grande onore e una grande emozione – commenta Sellari – essere imbarcato sulla ‘nave più bella del mondo’, che nel suo attuale tour del Mediterraneo è presa d’assalto dai visitatori, registrando numeri impressionanti, con eventi che vanno sold out in pochissimi minuti, a dimostrazione di quanto interesse ci sia per questo gioiello del mare che tutto il mondo ci invidia. E sarà anche un’esperienza unica, un onere e un onore, guidare e istruire i ragazzi e le ragazze a me affidati, ai quali cercherò di trasmettere, insieme alla mia collega Elisabetta Mozzo di Milano, i valori della tradizione marinaresca. Valori che ho iniziato ad apprendere quando ho prestato il mio servizio di leva in Marina e ho continuato ad accrescere, una volta congedato, tramite l’Associazione nazionale Marinai d’Italia, alla quale sono iscritto da 39 anni”.

L’iniziativa, che vede Sellari come referente di bordo, è fortemente voluta dallo Stato Maggiore della Marina Militare e si inserisce all’interno del progetto Anmi per i giovani, che prevede la possibilità, attraverso brevi imbarchi sulle navi scuola “Vespucci” e “Palinuro”, di provare l’esperienza dell’imbarco come parte integrante dell’equipaggio. Nei giorni di navigazione, i ragazzi effettueranno le mansioni del personale di bordo, compresi turni di guardia al timone, alla sala macchia, alla vedetta, ecc, alternando anche periodi di istruzione e formazione sulle regole e tradizioni marinaresche, oltre ad acquisire nozioni di carattere più generale, come la geografia astronomica e le scienze marine.

Mauro Sellari fa parte di un gruppo ristretto di uomini e donne selezionati e formati dall’Ufficio cerimoniale della Presidenza Nazionale Anmi per insegnare ed educare i ragazzi alla vita di mare, fatta di regole e tradizioni che si tramandano da secoli nella Marina Militare, oltre che fare da tramite tra il comando di bordo e i giovani imbarcati a cui rispondono direttamente.

“Finora – dice Sellari – nessun ragazzo o ragazza della provincia di Grosseto è stato imbarcato e questo per me è motivo di rammarico. Abbiamo promosso, con la nostra associazione, questa opportunità nelle scuole, riservata a molti ma non a tutti. Spero fortemente che in futuro qualche giovane si faccia avanti, per provare questa esperienza unica, che farà parte del suo bagaglio personale per sempre”.

Per avere informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected] oppure visitare il sito www.marinaiditalia.com, nella sezione attività/Anmi per i giovani.

“Vi aspetto a bordo – conclude Mauro Sellari – anche come visitatori, per vivere un’esperienza tanto unica, quanto indimenticabile”.