PITIGLIANO – Bel successo di presenze e generosità per la serata di balli di gruppo organizzata dal Centro socio culturale Casone di Pitigliano e dall’Associazione Il Sogno di Nidia di Montemerano.

Alla sede del Casone, sabato sera si sono esibiti numerosi gruppi danzanti, anche da fuori provincia e fuori regione, fra solidarietà e divertimento, sulle note del musicista Marco Mazzuoli; in più, a disposizione anche un ristoro con bomboloni e ciambelle caldi.

Oltre duemila euro il ricavato finale, per un progetto che da anni sta a cuore all’associazione mancianese, ovvero Dopo di noi, che mira a creare un luogo sicuro per ragazzi con disabilità affinché possano gradualmente crescere in autonomia, anche senza l’appoggio dei genitori.

“Vogliamo ringraziare gli amici del Casone per l’amore, la gioia e l’ospitalità con cui ci hanno aiutato” hanno commentato le volontarie del Sogno di Nidia, autrici di vari eventi enogastronomici e di animazione, tutti completamente pro bono, soprattutto a Montemerano.