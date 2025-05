GROSSETO – A sette giorni di distanza dal trionfo degli Under 18 a Firenze nel Campionato di Società, Atletica Grosseto Banca Tema ancora sugli scudi, questa volta nel CDS Assoluto andato in scena al Campo Moreno Martini di Lucca.

A guadagnarsi la copertina sono Noah Caterina Castelli e Thomas Nencini, in evidenza rispettivamente nei 200m e nei 400m. La classe 2006 allenata da Andrea Presacane, e fin da giovanissima gran prospetto in numerose discipline, riesce finalmente a esprimere tutto il suo potenziale correndo il mezzo giro di pista in 24.73: disintegrato il primato societario Under 20 ed eguagliato quello Assoluto che resisteva dal 1999. Il crono della Castelli, al di sotto dello standard di qualificazione per i Campionati Italiani Juniores di Grosseto, si piazza al nono posto delle graduatorie nazionali stagionali, dettaglio che pone la velocista grossetana tra le possibili protagoniste della rassegna tricolore in programma allo Stadio Carlo Zecchini a inizio luglio.

Nella prima giornata dell’evento, il Campione Italiano Cadetti 2024 Thomas Nencini correva i 400m in 51.00 stabilendo il nuovo primato societario Under 18 sulla distanza. L’atleta allenato da Saveria Frate, reduce da problemi fisici che hanno compromesso tutta la stagione invernale, si prende il pass per la massima rassegna nazionale, in programma a fine giugno a Rieti, all’esordio su questa distanza.

Da Lucca buone prestazioni anche per Anselme Faragli, 6.52m nel lungo, Vittoria Monaci, 1.55m nell’alto, Niccolò Sonnini, 2:01.64 negli 800m, e Filippo Cappagli, 34.18m nel disco, tutti vicini alla qualificazione al rispettivo Campionato Italiano di categoria.