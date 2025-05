ORBETELLO – Un incidente stradale questa mattina al bivio per Orbetello Scalo, lungo la strada provinciale che collega la frazione con il centro di Orbetello. Due le auto coinvolte

L’allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. Non si registrano feriti gravi, ma le vetture hanno riportato danni significativi.

Il recupero dei mezzi incidentati è stato effettuato dal soccorso stradale Battisti, che ha provveduto alla rimozione delle auto e alla messa in sicurezza della carreggiata.