BAGNO DI GAVORRANO – Fumata nerissima per il Follonica Gavorrano, che perde lo scontro salvezza contro lo Sporting Club Trestina e retrocede in Eccellenza. Al Malservisi-Matteini non bastano due risultati su tre per i maremmani: finisce 2-1 per gli ospiti, che segnano nell’extratime.

Nella prima frazione le occasioni arrivano, ma il risultato non si sblocca. All’11 su un fallo non concesso al Follonica Gavorrano parte un contropiede ospite che termina con la conclusione di Lisi, Antonini sul primo palo si supera con un grande intervento.

Prima occasione per il Follonica Gavorrano al 21′: Bramante recupera palla sulla trequarti e si libera al tiro con il sinistro a giro, Fratti in tuffo devia in angolo.

Al 27′, su un retropassaggio sbagliato da Lisi di testa, nasce una grande opportunità per Pino: tutto solo di fronte al portiere l’attaccante non riesce però a insaccare, con l’estremo difensore che salva con i piedi.

Al 34′ ancora un passaggio sbagliato dal Trestina, questa volta dal portiere, porta Tatti al tiro. In questo caso la sfera termina fuori dallo specchio.

Al 43′ bella palla in profondità per Pino, che arriva alla conclusione in velocità. Palla deviata in corner. Sugli sviluppi il colpo di testa di Pignat termina tra le braccia del portiere.

Allo scadere dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro arriva anche il tiro di Mencagli, Antonini neutralizza.

Nella ripresa, subito al 5′ Scartoni penetra in area e cade, la palla arriva a Matteucci che calcia di prima intenzione, la sfera termina fuori.

Al 21′ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: calcio d’angolo di Bramante e Matteucci di testa insacca.

Cinque minuti dopo, bella punizione per i piedi di Masini, il portiere si distende in tuffo e sventa.

Al 34′ si rende pericoloso anche Lisi su calcio piazzato per il Trestina, Antonini è attento e devia in angolo.

Al 38′ Buzzi riceve palla in area e cerca la conclusione al volo, la sfera termina alta sopra la traversa.

Al 43′ De Souza da fuori è pericoloso, la sua conclusione viene deviata in angolo.

Il Follonica Gavorrano si difende con le unghie e con i denti sugli attacchi degli ospiti, ma al 51′ a tempo scaduto pareggia il Trestina con Buzzi su calcio d’angolo. Al triplice fischio dell’arbitro, si va ai tempi supplementari.

Al 5′ Zona tenta la discesa sulla sinistra, calcia ma la sua conclusione non incide.

Salvataggio sulla riga di Matteucci al 10′, che libera in rovesciata su un’insidiosa occasione del Trestina.

Al 12′ Masini calcia in porta e un giocatore del Trestina la colpisce di mano, l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Arrighini, che colpisce la traversa e la palla esce dopo aver sbattuto sulla riga.

Al 12′ del secondo tempo supplementare segna Mencagli, che viene anche espulso per doppia ammonizione, dopo essersi tolto la maglia.

Il Follonica Gavorrano ci prova buttando qualche palla in avanti, ma alla fine a festeggiare è lo Sporting Club Trestina.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti, Matteucci, Pino (34′ st Arrighini), Scartoni (20′ st Morelli), Kondaj, Tatti (44′ st Cret), Zona, Marino (17′ st Masini), Bramante (41′ st Giustarini). A disposizione: Romano, Grifoni, Souare, Scartabelli. All. Callai.

SPORTING CLUB TRESTINA: Fratti, Giuliani, Bucci, Dangelo (29′ st Buzzi), De Meio (36′ st Borgo), Sensi, Dottori (17′ st De Souza), Lisi (44′ st Serra), Mencagli, Ferri Marini, Nouri (29′ st Marcucci). A disposizione: Tozaj, Orselli, Granturchelli, Migliorati. All. Calori.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi. Ass.ti: Ambrosino di Nichelino, El Hamdaoui di Novi Ligure. Quarto ufficiale: Spina di Barletta.

MARCATORI: 21′ st Matteucci, 51′ st Buzzi, 12′ sts Mencagli.

NOTE: Recupero: pt 2′, st 6′, pts 2′, sts 3′. Ammoniti: Ferri Marini, Buzzi, De Souza, Cret, Arrighini. Espulso Mencagli per somma di ammonizioni al 12′ sts. Espulsi gli allenatori Callai e Calori. Espulso Morelli al 17′ sts. Al 14′ Arrighini fallisce un calcio di rigore.