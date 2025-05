GROSSETO – Con l’avvento dell’IA in tutte le applicazioni informatiche, stiamo assistendo ad un nuovo modo di costruire ed assemblare i Robot. Ormai le aziende del settore punteranno tutto sulle richieste dei consumatori e di altre aziende che ne avranno necessità.

Pensiamo all’edilizia, per esempio, dove ci saranno Robot umanoidi che “rischieranno” sul cantiere i lavori da fare. Per esempio costruire solai o semplicemente lavorare sui tetti e trasportare merce pesante ai piani alti. Fare intonaco con una precisione millimetrica o installare pavimenti e sanitari. Non sto scrivendo assurdità e nemmeno l’obiettivo risulta molto lontano.

Inizia l’epoca della supervisione umana verso le macchine e la supervisione richiede competenze, attitudine, intelligenza (non artificiale) e perseveranza. Dobbiamo accettare queste tecnologie come abbiamo accettato Internet, i cellulari e gli smartphone. L’unica differenza, scusate se è poco, sarà appunto l’applicazione in campi difficili, ove ancora muoiono uomini per il lavoro.

Certo, saremo più liberi ed avremo mestieri che spariranno nel giro di poco perché la grande diffusione abbasserà i prezzi dei Robot ma avremo anche la necessità di inventarci nuove strategie per poter riflettere sul nostro tempo.

In un vecchio articolo ho parlato della dichiarazione di Bill Gates che ha previsto la nostra settimana lavorativa di due/tre giorni. Non è utopia. Alziamoci, affrontiamo questo cambio e portiamo benessere a noi stessi, per una volta.