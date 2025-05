GROSSETO – Doppia sconfitta contro il Parma per il Big Mat Bsc Grosseto nel campionato di serie A, allo stadio Nino Cavalli.

Il Parma si aggiudica per 1-0 gara uno e resta in testa alla classifica, grazie al punto messo a segno nel sesto inning da Monello. Maremmani in partita fino alla fine, senza riuscire a imporsi contro il roster emiliano. Da segnalare il debutto stagionale del prima base Matteo Marucci, ex Nettuno di soli diciannove anni.

Scarto vincente più ampio in gara due, con gli emiliani che fissano il punteggio sul 9-0. I biancorossi di Enrico Vecchi non sono riusciti a imporre il loro gioco contro i ducali, registrando solo una valida di Aloma Herrera durante tutto l’arco della gara.

Il roster di casa mette a segno quattro punti nel primo inning, mentre un altro arriva nel quarto. Al settimo e all’ottavo tempo il Parma conquista altre quattro volte casa base, chiudendo il match sul 9-0 (nella foto in alto, di Noemy Lettieri, Niccolò Funzione).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Parma: 000 001 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (1/4), Aloma Herrera 6 (1/4), McIwain 8 (0/4), Antonia 5 (0/4), Isenia 9 (0/2), Lopez 2 (2/3), Ambrosino 7 (0/2), Marucci 3 (0/3), Funzione DH (0/3);

Parma: Angioi 6 (0/3), Battioni 8 (0/3), Geraldo Garcia 5 (0/3), Concepcion Hernandez 7 (0/3), Astorri DH (0/2), Monello 2 (1/3), Ascanio Mendez 3 (2/4), Flisi 9 (1/3), Cornelli 4 (2/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.2 IP, 4 H, 1 R, 6 BB, 3 SO), Giacalone Daza (2.1 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO);

Parma: Bocchi (W, 8.0 IP, 3 H, 6 SO), Santana Payano (1.0 IP, 1 H, 1 SO).

Arbitro capo: Jacopo Costantini

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Yuri Macchiavelli

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Parma: 400 100 22X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/3), Aloma Herrera 6 (1/2, Piccinelli 0/1), McIlwain 8 (0/3, Risico 0/1), Antonia 5 (0/3), Isenia 9 (0/3), Lopez 2 (0/3), Giordani 7 (0/3), Ambrosino DH (0/3), Marucci 3 (0/2, Ludovisi 0/1);

Parma: Angioi 6 (3/5), Cornelli 4 (2/5), Geraldo Garcia 5 (1/2), Concepcion Hernandez 7 (0/4), Astorri DH (2/2, Catellani 0/0), Ascanio Mendez 3 (1/4), Monello 2 (1/3), Flisi 9 (2/4), Battioni 8 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Rodriguez Jimenez (L, 0.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 1 SO), Prins (5.1 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 6 SO), Artitzu (1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Isenia (1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB);

Parma: Casanova Callaba (W, 6.0 IP, 1 H, 2 BB, 6 SO), Kourtis (3.0 IP, 2 SO).

Arbitro capo: Yuri Macchiavelli

Arbitro 1B: Jacopo Costantini

Arbitro 3B: Luca Palazzotto