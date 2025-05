MONTE ARGENTARIO – Scontro tra tre mezzi un paio di ore fa sulla salita della Soda. Nel comune di Monte Argentario, tra Pozzarello e Santa Liberata.

Tre i mezzi coinvolti nell’incidente: due auto e una moto. A restare ferito il centauro in sella alla moto.

In un primo momento la strada è rimasta bloccata, poi, come ha raccontato il sindaco Arturo Cerulli: «Sì è cercato di dar precedenza alle auto in entrata (facendo viaggiare i mezzi in senso unico alternato) per velocizzare l’arrivo del carro attrezzi. In questo momento la viabilità è completamente ripristinata».

Sul posto gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.