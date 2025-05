FOLLONICA – In arrivo al Casello idraulico di Follonica un incontro per parlare e discutere dei cinque quesiti del referendum dell’8 e del 9 giugno: l’iniziativa, prevista per lunedì 12 maggio alle 18, è organizzata dal Pd follonichese.

All’incontro sarà presente il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e al dibattito interverranno anche la segretaria provinciale Cgil Monica Pagni e Vittoria Laino della segreteria Pd Follonica.

Ad introdurre il segretario del pd di Follonica Matteo Iannitelli e a coordinare Francesco Gazzetti, consigliere regionale.