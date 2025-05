GROSSETO – Saranno Barbagianni Carrozzeria Tirrena e Sbronzi di Riace a giocarsi il titolo di Prima Divisione per la stagione 2024/25 del calcio a 5: le due squadre tengono fede alle attese maturate nella seconda fase del campionato, dove hanno concluso il proprio percorsi nelle prime due posizioni. Il team di Chigiotti fa valere la maggiore esperienza e le smisurate potenzialità battendo 9 a 4 i giovani del Bivio di Ravi, formazione che in pochi anni ha raggiunto livelli altissimi, migliorando di anno in anno. Ma Pietrych, Hasnaoui, Novello e Bender, insieme a De Luca e Hrytstyuk, sono un team veramente forte e ben assortito che in semifinale ha fatto vedere grandi cose e che proverà a ripetersi contro gli Sbronzi di Riace, la grande novità di questa annata che si è guadagnata la finalissima eliminando con un tennistico 6 a 3 i campioni in carica dell’Atletico Barbiere, prendendosi così la rivincita dell’unico ko stagionale subìto nella prima fase. Le doppiette di Smajli e Batistoni danno a Russo e compagni il break decisivo per la qualificazione.

Barracuda Cafè-Immobiliare Rossi: questa sarà la finale del campionato di Seconda Divisione, con la squadra di Riviello che raggiunge così il team di Tramannoni nell’ultima gara della manifestazione. Gara complicata e molto chiusa per l’Immobiliare Rossi contro uno Sciangai che nei playoff ha letteralmente cambiato marcia e che viene eliminato solo per il peggior posizionamento al termine della seconda fase. La semifinale si chiude infatti con un inusuale 1 a 1, frutto del botta e risposta tra i due marcatori più attesi, ovvero Ortis e Panfilo.

In Terza Divisione era invece in programma l’ultima giornata della seconda fase di campionato, con la graduatoria finale che andrà a incasellare tutte le squadre nel tabellone playoff. Al primo posto chiude il Vets, che si aggiudica a tavolino la sfida con il Sant’Anna e vola direttamente in semifinale, al pari dell’Endurance Team, seconda, che risolve con un emozionante 8 a 6 lo scontro diretto con l’Angolo Pratiche. Una partita di alto livello e con continui ribaltamenti, dove però a risolvere tutto ci ha pensato il solito Matteo Ciacci, con una cinquina che ha messo le ali al team di Meattini. L’Angolo Pratiche scivola così al quarto posto, sopravanzato dall’impetuoso rush finale del Lavorazione Marmi Follonica di capitan Giovannetti, che a suon di vittorie chiude sul podio dopo un avvio un po’ a singhiozzo. Ma la coppia Fommei-Stamati, supportata da Macovei e Munteanu nel 13 a 5 sul Podere Curtatone, può davvero essere una mina vagante in questa postseason. Quinto posto per il Montalcino, che scappa nel parziale contro il Ristorante Celeste con Fedriani e Pacenti, per poi contenere la rimonta firmata Bernardini e Del Canto sul 7 a 5, con le due squadre che si ritroveranno ai playoff, mentre il Baraonda guadagna la sesta piazza battendo 8 a 5 il Poggione (Riello 4) sfruttando la “manita” di Celentano. Questi gli accoppiamenti del primo turno playoff: Lavorazione Marmi Follonica-Podere Curtatone, Angolo Pratiche-Il Poggione, Montalcino-Ristorante Celeste, Baraonda-Ac Campetto. Vets ed Endurance Team accedono direttamente alla semifinale, saltando due turni di playoff.

In questa settimana si sono anche concluse le gare degli ottavi della Coppa Dilettanti, così da definire tutti gli accoppiamenti dei quarti. Il Barracuda Cafè dimostra di attraversare un grande momento di forma sommergendo 14 a 0 il Sant’Anna e preparandosi così al meglio all’imminente finale di Seconda Divisione, contando sui soliti Rossi, Salvadori e Ceccherini, mentre il Vets ottiene un successo di prestigio battendo di misura (4-3) il Cassai Gomme grazie alla tripletta di Fabbri. Risultato di misura anche per l’Angolo Pratiche di Coen, con le doppiette di Ferro e Niccolaini che piegano 6 a 5 i coriacei Celestini (Lanzini ), mentre la coppia Cappuccini-Ferrini firma il break decisivo per gli Underdogz nel 10 a 5 contro l’Ac Campetto, nonostante il tris dell’ottimo Edoardo Ventura. Infine, successo per 5 a 0 del Calcio Shop sul Montalcino. Questo il tabellone dei quarti: Rigattieri-Car Center, Barracuda Cafè-Underdogz, Fc Abitando-Angolo Pratiche, Vets-Calcio Shop.

Con la stagione invernale che plana verso la sua parte conclusiva, si entra già in clima tornei estivi, con la macchina organizzativa della struttura di Attività che si mette in moto per l’organizzazione di tornei in tutta la provincia e non solo, visto che quest’anno entra in tabellone anche il torneo di calcio a 7 “Coppa della Fortezza” a Montalcino, manifestazione che si svolgerà dal 7 al 18 luglio con premi gastronomici del territorio. Per info ed iscrizioni al torneo [email protected] . Nello stesso periodo al via anche il torneo di Pescina, a Seggiano, con la collaborazione della Uisp, per le info di questo torneo contattare Martino 3313663376 e Nicola 3319517095. Per tutti gli altri tornei di calcio a 5 e 7/8 che sono in procinto di ufficializzare le nuove edizioni, è possibile contattare i referenti Uisp Fabio Capodimonte 3313654809, Lorenzo Croci 3899227016, Davide Sbrolli 3932010637.