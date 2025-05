BAGNO DI GAVORRANO – È stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, probabilmente era già morto da alcuni giorni.

Il corpo di un uomo di 82 anni è stato trovato oggi pomeriggio, 10 maggio, in una casa in via Colombo, dopo che familiari avevano lanciato l’allarme.

L’uomo non era raggiungibile da alcuni giorni e così i familiari si sono recati alla sua abitazione per assicurarsi che stesse bene, allertando anche il 118.

I sanitari sono entrati da una finestra aperta, facendo così la triste scoperta che per l’uomo non c’era più niente da fare, era deceduto da almeno due giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aprire la porta d’ingresso e i carabinieri per i rilievi.

La cosa della morte sarebbe verosimilmente da ricondurre a cause naturali.