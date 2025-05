Foto di repertorio

PORTO SANTO STEFANO – Aggiornamento ore 17.45: È morto il sub che si era sentito male nelle acque antistanti a Porto Santo Stefano. Le sue condizioni erano gravissime già all’arrivo in ospedale. Sembra che facesse un’immersione a 25 metri di profondità quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava e sono andati in suo soccorso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto un’imbarcazione della Guardia costiera e una della Guardi di finanza, Oltre all’ambulanza infermieristica della Misericordia di santo Stefano che ha atteso il sub sul lungomare Navigatori.

News ore 16.44: È stato trasferito in ospedale in condizioni gravissime un sub che questa mattina stava facendo un’immersione nelle acque del comune di Monte Argentario.

L’uomo, 50 anni, alle 11, si trovava con alcuni amici nelle acqua di Porto Santo Stefano quando si è sentito male. È stato issato sulla barca, è intervenuta la Guardia costiera e gli operatori del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Grosseto in condizioni disperate.