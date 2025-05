GROSSETO – Prosegue la marcia vittoriosa delle due formazioni giovanili femminili della Gea che primeggiano nelle classifiche di fine stagione. Le Under 14 hanno fatto un sol boccone del Basket Aretina (51-40) al termine di un incontro che non è mai stato in discussione, alla luce della superiorità delle biancorosse, decise a continuare la corsa verso la Final Four.

Un successo che permette alle ragazzine di Luca Faragli di consolidare la seconda posizione nella classifica della Coppa Toscana, alle spalle di Porcari, un risultato arrivato grazie a sempre più convincenti prestazioni.

GEA U14: Marku, Fuiano, Bisanti, Tafuro, Apicella, Frati, Dema, Cardelli. All. Luca Faragli

Parziali: 12-3, 26-13; 40-24, 51-30

La formazione Under 15 ha invece iniziato l’ultima parte della stagione, la Coppa Primavera, con due nette vittorie, a spese di Baloncesto (58-44) e Castelfiorentino (25-65) , che non sono riuscite a reggere l’urto delle geine che hanno proseguito il cammino iniziato nella Coppa Toscana, con una serie di ottime partite. Baloncesto è riuscito a rimanere incollato a Grosseto nel primo tempo, poi Pepi e compagne sono volate via con alcune ottime azioni.

Domenica alle 13,15 in via Austria terza uscita di Coppa Primavera con la Pallacanestro Femminile Pisa.

GEA U15: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Giorgi, Diacene, Apicella, Sliusar, Manganelli, Cardelli

Gea-Baloncesto 58-44. Parziali: 20-9, 29-25; 42-38.

Castelfiorentino-Gea 25-65. Parziali: 2-17, 12-30; 19-47.