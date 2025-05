GROSSETO – Sempre in moto le giovanili del Grosseto Rugby. A cominciare dagli Under 10 e 12 Raul, Checco, Francesco, Elia, Pietro Ettore, Ernesto e Dominik, che hanno sperimentato un allenamento alternativo assieme al Follonica Rugby: una sessione di yoga all’interno della preparazione fra corse, lanci e placcaggi. L’iniziativa guidata dall’educatore di rugby Stefano Giannini e da Giulia Lalita Giananti, insegnante di yoga che collabora con il Centro AltriMondi follonichese, ha avuto l’obiettivo di migliorare la flessibilità, la concentrazione e la consapevolezza del proprio corpo. I ragazzi del Rugby Follonica hanno affrontato la stagione sportiva 2024/2025 e soprattutto partecipato ai concentramenti regionali in franchigia con i biancorossi. Gli allenamenti si svolgono il mercoledì e venerdi dalle 17,30 alle 19 al campo sportivo di via Salceta a Follonica, dove è possibile fare prove gratuite per i ragazzi in età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Trasferta a Parma per l’Under 14, con Christian unico convocato con il Tirreno Rugby; chiamato anche Aiace, che però a causa di un infortunio non ha potuto partecipare. In terra emiliana al 35esimo Memorial Amatori “Andrea Bandini”, i tirrenici fanno registrare una vittoria per 19-0 contro il Colorno, una sconfitta per 8-0 ed infine una vittoria per 49-0 con Christian finalmente in campo e autore di un buon placcaggio. Quinto piazzamento finale per il Tirreno, alle spalle di Cus Genova, Petrarca Junior, Vespe Cogoledo e la squadra A del Parma, ma davanti a team di blasone come Livorno, Ternana e Parma B.

Situazione simile a Rosignano per gli Under 16: solo Diego Vena fra i titolari, mentre l’infortunato Gabriele Loffredo è rimasto sugli spalti a fare il tifo. Positiva l’amichevole contro i Lyons Livorno, finita con un combattuto 19-19.