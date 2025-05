CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Amministrazione di Castiglione della Pescaia ha accolto nei giorni scorsi una delegazione di Biguglia, cittadina corsa con cui sta avviando un progetto di gemellaggio nato per valorizzare le tante affinità tra i due territori, uniti da paesaggi e storie simili. L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza reciproca e promuovere le eccellenze enogastronomiche locali, creando nuove opportunità per operatori e comunità.

«Queste sono attività essenziali per promuovere il nostro territorio oltre mare – afferma la sindaca Elena Nappi -, un grande lavoro di squadra tra pubblico e privato che porta Castiglione della Pescaia ad essere conosciuto in luoghi turistici ancora inesplorati e quindi con elevate potenziali di far crescere le nostre presenze soprattutto in momenti dell’anno diversi dall’alta stagione. Proprio grazie alle affinità tra le due realtà, come le riserve naturali, gli etruschi, l’enogastronomia, il paesaggio naturale mediterraneo, abbiamo deciso di dar vita a questo gemellaggio che ci permetterà di sviluppare relazioni economiche e culturali proficue ed utili ad entrambe».

Il sindaco Elena Nappi e l’Ufficio Turismo hanno incontrato il sindaco Jean-Charles Giabiconi, il consigliere alla Cultura Paul Poli, il presidente dell’Institut Culturel Méditerranéen Jean Castela, l’assistente alla Cultura e Attività Extrascolastiche Leonelli François e la responsabile del Dipartimento comunale Patricia Guidoni. Insieme al Consorzio turistico Maremma Experience, in rappresentanza degli operatori locali, è stato avviato un dialogo sulla promozione turistica e su come valorizzare al meglio le risorse del territorio.

Dopo l’incontro istituzionale, la delegazione ha visitato il MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

A settembre il Comune di Castiglione della Pescaia sarà a Biguglia, con operatori e associazioni, per la firma ufficiale del gemellaggio e per realizzare una serie di incontri dedicati alla cultura mediterranea.